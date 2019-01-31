«Арсенал» объявил о переходе из «Барселоны» Дениса Суареса на правах аренды

Источник: Reuters

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Как сообщается, 25-летний полузащитник будет выступать за «Арсенал» до конца нынешнего сезона. Согласно информации на официальном сайте «Барселоны», Суарес перед уходом в аренду продлил контракт с «сине-гранатовыми» до 30 июня 2021 года.

Денис Суарес перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Вильярреала», он провел за каталонскую команду 71 матч и забил 8 мячей. Вместе с «Барсой» хавбек сделал в прошлом сезоне «золотой дубль» — выиграл чемпионат и Кубок Испании, также завоевал Кубок страны в 2017 году и еще два Суперкубка Испании (2016, 2018).