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16:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» объявил о переходе из «Барселоны» Дениса Суареса на правах аренды

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте объявил о завершении сделки по аренде футболиста каталонской «Барселоны» Дениса Суареса.

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Источник: Reuters
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Как сообщается, 25-летний полузащитник будет выступать за «Арсенал» до конца нынешнего сезона. Согласно информации на официальном сайте «Барселоны», Суарес перед уходом в аренду продлил контракт с «сине-гранатовыми» до 30 июня 2021 года.

Денис Суарес перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Вильярреала», он провел за каталонскую команду 71 матч и забил 8 мячей. Вместе с «Барсой» хавбек сделал в прошлом сезоне «золотой дубль» — выиграл чемпионат и Кубок Испании, также завоевал Кубок страны в 2017 году и еще два Суперкубка Испании (2016, 2018).

В «Арсенале» Суарес будет играть под руководством Унаи Эмери, вместе с которым он уже работал в «Севилье» в сезоне-2014/15 и стал победителем Лиги Европы.

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