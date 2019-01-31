«Ньюкасл» совершил рекордный для клуба трансфер
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Нападающий сборной Парагвая Мигель Альмирон перешел из «Атланты» в «Ньюкасл», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Нападающий сборной Парагвая Мигель Альмирон перешел из «Атланты» в «Ньюкасл», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Альмирон подписал с «Ньюкаслом» контракт до июня 2024 года. Сумма трансфера не уточняется, но по данным СМИ, она стала рекордной для клуба и составила 20 миллионов фунтов.
В сезоне-2018 Альмирон забил 13 мячей и сделал 13 голевых передач в 38 матчах за «Атланту». За сборную Парагвая на счету 24-летнего игрока 13 встреч.