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18:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Ньюкасл» совершил рекордный для клуба трансфер

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Нападающий сборной Парагвая Мигель Альмирон перешел из «Атланты» в «Ньюкасл», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

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Альмирон подписал с «Ньюкаслом» контракт до июня 2024 года. Сумма трансфера не уточняется, но по данным СМИ, она стала рекордной для клуба и составила 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2018 Альмирон забил 13 мячей и сделал 13 голевых передач в 38 матчах за «Атланту». За сборную Парагвая на счету 24-летнего игрока 13 встреч.

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