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19:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Монако» арендовал у «Тоттенхэма» Н’Куду

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Монако», в составе которого выступает футболист сборной России Александр Головин, арендовал у лондонского «Тоттенхэма» полузащитника Жоржа-Кевина Н’Куду, сообщается на официальном сайте монегасков.

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23-летний французский хавбек будет выступать за «Монако» до конца нынешнего сезона.

Н’Куду перешел в «Тоттенхэм» из французского «Марселя» летом 2016 года и с тех пор провел за «шпор» 26 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

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