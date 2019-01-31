«Монако» арендовал у «Тоттенхэма» Н’Куду
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Монако», в составе которого выступает футболист сборной России Александр Головин, арендовал у лондонского «Тоттенхэма» полузащитника
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Монако», в составе которого выступает футболист сборной России Александр Головин, арендовал у лондонского «Тоттенхэма» полузащитника
23-летний французский хавбек будет выступать за «Монако» до конца нынешнего сезона.
Н’Куду перешел в «Тоттенхэм» из французского «Марселя» летом 2016 года и с тех пор провел за «шпор» 26 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.