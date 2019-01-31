Глава Ла Лиги призвал заблокировать назначение президента «ПСЖ» в УЕФА

Источник: AFP 2019

Аль-Хелаифи в среду был выбран исполкомом Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA) в качестве представителя организации в исполкоме УЕФА. Кандидатуры в исполком УЕФА от ECA должны быть ратифицированы на заседании конгресса союза, которое состоится 7 февраля в Риме.

«Его назначение должно быть отклонено, поскольку оно нарушает все разумные правила управления не только из-за дела о нарушении правил финансового fair play, но и потому, что он возглавляет компанию, являющуюся одним из основных покупателей прав на телетрансляции соревнований под эгидой УЕФА», — приводит Ассошиэйтед Пресс заявление Тебаса.