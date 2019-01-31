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20:27 (мск), источник: Р-Спорт

Глава Ла Лиги призвал заблокировать назначение президента «ПСЖ» в УЕФА

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи не должен занимать пост члена исполкома УЕФА.

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Источник: AFP 2019

Аль-Хелаифи в среду был выбран исполкомом Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA) в качестве представителя организации в исполкоме УЕФА. Кандидатуры в исполком УЕФА от ECA должны быть ратифицированы на заседании конгресса союза, которое состоится 7 февраля в Риме.

«Его назначение должно быть отклонено, поскольку оно нарушает все разумные правила управления не только из-за дела о нарушении правил финансового fair play, но и потому, что он возглавляет компанию, являющуюся одним из основных покупателей прав на телетрансляции соревнований под эгидой УЕФА», — приводит Ассошиэйтед Пресс заявление Тебаса.

В прошлом году УЕФА нашел расхождения в финансовых отчетах «ПСЖ» и внешнего аудита. После проверки Арбитражная палата инстанции по финансовому контролю клубов (CFCB) не обнаружила нарушений правил финансового fair play со стороны «ПСЖ» и закрыла дело в отношении французского клуба. В сентябре арбитражная палата вернула дело в следственную палату структуры для проведения дополнительного расследования. Спортивный арбитражный суд в ноябре сообщил, что зарегистрировал апелляцию «ПСЖ» на решение УЕФА.

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