Глава Ла Лиги призвал заблокировать назначение президента «ПСЖ» в УЕФА
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер
«Его назначение должно быть отклонено, поскольку оно нарушает все разумные правила управления не только
В прошлом году УЕФА нашел расхождения в финансовых отчетах «ПСЖ» и внешнего аудита. После проверки Арбитражная палата инстанции по финансовому контролю клубов (CFCB) не обнаружила нарушений правил финансового fair play со стороны «ПСЖ» и закрыла дело в отношении французского клуба. В сентябре арбитражная палата вернула дело в следственную палату структуры для проведения дополнительного расследования. Спортивный арбитражный суд в ноябре сообщил, что зарегистрировал апелляцию «ПСЖ» на решение УЕФА.