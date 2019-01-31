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20:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бельерину провели операцию на крестообразных связках колена

Защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину провели операцию на крестообразных связках колена, сообщил 23-летний испанец в своем Твиттере.

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Источник: AP 2019

Напомним, что Бельерин получил травму в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Челси» (2:0).

— Операция прошла успешно. Большое спасибо всем врачам и физиотерапевтам, которые так усердно работали, чтобы подготовить меня к операции и с такой легкостью пройти через нее, — написал Бельерин в Твиттере.

В текущем сезоне чемпионата Англии защитник провел 19 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

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