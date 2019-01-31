Бельерину провели операцию на крестообразных связках колена
Защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину провели операцию на крестообразных связках колена, сообщил 23-летний испанец в своем Твиттере.
Защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину провели операцию на крестообразных связках колена, сообщил 23-летний испанец в своем Твиттере.
Напомним, что Бельерин получил травму в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Челси» (2:0).
— Операция прошла успешно. Большое спасибо всем врачам и физиотерапевтам, которые так усердно работали, чтобы подготовить меня к операции и с такой легкостью пройти через нее, — написал Бельерин в Твиттере.
В текущем сезоне чемпионата Англии защитник провел 19 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.