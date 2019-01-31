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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Марселя» Митроглу перешёл в «Галатасарай»

Нападающий «Марселя» Константинос Митроглу продолжит карьеру в «Галатасарае».

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Источник: Reuters

30-летний греческий футболист будет выступать в турецком клубе на правах аренды, которая рассчитана на 18 месяцев. В новой команде форвард будет играть под 22-м номером, сообщает официальный сайт «Галатасарая».

Митроглу играл за «Марсель» с 2017 года. Он также известен по выступлениям за вторую команду мёнхенгладбахской «Боруссии», «Олимпиакос, «Паниониос», «Атромитос», «Фулхэм» и «Бенфику». В активе форварда 17 голов в 64 матчах за сборную Греции.

В этом сезоне Константинос принял участие в 14 матчах (7 — в основном составе) за «Марсель» в чемпионате Франции, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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