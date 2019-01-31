Нападающий «Марселя» Митроглу перешёл в «Галатасарай»

Источник: Reuters

30-летний греческий футболист будет выступать в турецком клубе на правах аренды, которая рассчитана на 18 месяцев. В новой команде форвард будет играть под 22-м номером, сообщает официальный сайт «Галатасарая».

Митроглу играл за «Марсель» с 2017 года. Он также известен по выступлениям за вторую команду мёнхенгладбахской «Боруссии», «Олимпиакос, «Паниониос», «Атромитос», «Фулхэм» и «Бенфику». В активе форварда 17 голов в 64 матчах за сборную Греции.