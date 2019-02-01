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01:28 (мск), источник: Sport24

Феллайни будет зарабатывать больше Гризманна, Погба и Бэйла. Но не в «МЮ»

Бельгиец отправился на заработки в Китай.

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«МЮ» лишился своего самого колоритного футболиста. Лишился по собственной воле — Маруан Феллайни летит в Китай. Вот прямо в эту секунду летит. Уле Гуннар Сульшер решил, что в атакующей, быстрой игре «Юнайтед» бельгийский гигант не в тему. Теперь «МЮ» получит от китайского «Шаньдун Лунэн» примерно 10 миллионов евро.

А сам Феллайни получит космические условия работы и жизни.

Маруан в Китае будет получать 365 тысяч. Фунтов. В неделю. Это больше, чем у Поля Погба, Антуана Гризманна, Луиса Суареса, Серхио Агуэро, Гарета Бэйла и других звезд мирового футбола. Теперь труд 31-летнего Феллайни будет оплачиваться лучше, чем у этих парней.

Логично, что на такое предложение Маруан ответил: «Да».

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Контракт официально не подписан, но осталось лишь поставить автограф. Феллайни сам выложил в инстаграм фото из аэропорта — он летит в Китай, где его уже ждут в «Шаньдун Лунэн». Эта команда занимает 3-е место в чемпионате. Из европейских имен — там играет 33-летний итальянский центрфорвард Грациано Пелле. Феллайни хотел заполучить и «Гуанчжоу» (в пару к Паулиньо), но предложил «нищенские» 250 в неделю.

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Маруан — символ «МЮ» последних лет. Символ не в очень хорошем смысле. Неуклюжий увалень органично смотрелся в неуклюжем и хаотичном постфергюсоновском «МЮ». И Мойес, и ван Гал, и Моуринью более-менее доверяли Маруану, но все равно многие болельщики «Юнайтед» не понимали: зачем человек-микрофон нужен их команде.

Хотя, между прочим, Феллайни провел аж 177 матчей за «МЮ». И забил 22 гола. Замиксуйте сюда кучу полезных действий в обороне — и получите очень неплохую карьеру в топ-клубе. Но от вечного стеба бельгийца это все равно не спасло.

Зато теперь в Китае Феллайни будет королем. Как минимум по зарплате. Если его шевелюра теперь не такая впечатляющая, то счет в банке — просто нереальный.

В 2013 году «МЮ» отдал «Эвертону» за Феллайни аж 34 миллиона евро. При трансферной цене в 22.

Феллайни всегда ценили и в сборной Бельгии. Маруан сыграл чуть ли не сотню матчей за национальную команду — 87. И забил 18 голов.

У Феллайни и его микрофона (сейчас короткого) — 2,7 млн подписчиков в инстаграме. Для сравнения, у основного опорника «МЮ» Неманьи Матича — 1,2.

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