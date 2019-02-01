Капитан «Селтика» Браун продлил контракт до 2021 года
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Капитан «Селтика» Скотт Браун продлил контракт с футбольным клубом из Глазго до лета 2021 года, сообщается на сайте шотландской команды.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Капитан «Селтика» Скотт Браун продлил контракт с футбольным клубом из Глазго до лета 2021 года, сообщается на сайте шотландской команды.
Как отмечается, 33-летний полузащитник продлил действующий контракт на два года.
Браун выступает за «Селтик» с 2007 года, провел в его составе 506 официальных матчей и забил 37 мячей. С «Селтиком» он завоевал восемь титулов чемпиона Шотландии, три Кубка страны и три Кубка лиги.