Капитан «Селтика» Браун продлил контракт до 2021 года

Как отмечается, 33-летний полузащитник продлил действующий контракт на два года.

Браун выступает за «Селтик» с 2007 года, провел в его составе 506 официальных матчей и забил 37 мячей. С «Селтиком» он завоевал восемь титулов чемпиона Шотландии, три Кубка страны и три Кубка лиги.