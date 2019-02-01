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01:24 (мск), источник: Р-Спорт

Капитан «Селтика» Браун продлил контракт до 2021 года

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Капитан «Селтика» Скотт Браун продлил контракт с футбольным клубом из Глазго до лета 2021 года, сообщается на сайте шотландской команды.

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Как отмечается, 33-летний полузащитник продлил действующий контракт на два года.

Браун выступает за «Селтик» с 2007 года, провел в его составе 506 официальных матчей и забил 37 мячей. С «Селтиком» он завоевал восемь титулов чемпиона Шотландии, три Кубка страны и три Кубка лиги.

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