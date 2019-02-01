«Бёрнли» объявил о переходе Крауча, опубликовав видео с роботом

38-летний футболист подписал со своей новой командой соглашение, которое будет рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт «Бёрнли».

Пресс-служба «Бёрнли» в «Твиттере» анонсировала переход Крауча, опубликовав видео с роботом. Напомним, что Питер празднует забитые мячи своим знаменитым танцем робота.

Ранее сообщалось, что «Сток Сити» предложил Крауча и £ 9 млн (около € 10,3 млн) в обмен на нападающего «Бёрнли» Сэма Воукса. Отмечается, что Крауч был предложен «Бёрнли» в связи с тем, что клуб не намерен отпускать Воукса, пока не найдёт ему замену.