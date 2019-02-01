«Бёрнли» объявил о переходе Крауча, опубликовав видео с роботом
Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч продолжит карьеру в «Бёрнли».
Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч продолжит карьеру в «Бёрнли».
38-летний футболист подписал со своей новой командой соглашение, которое будет рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт «Бёрнли».
Ранее сообщалось, что «Сток Сити» предложил Крауча и £ 9 млн (около € 10,3 млн) в обмен на нападающего «Бёрнли» Сэма Воукса. Отмечается, что Крауч был предложен «Бёрнли» в связи с тем, что клуб не намерен отпускать Воукса, пока не найдёт ему замену.
Крауч выступает за «Сток Сити» с 2011 года. Ранее он также играл в «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмуте», «Ливерпуле», «Астон Вилле», «Норвич Сити» и «Саутгемптоне». В этом сезоне Чемпионшипа на его счету 23 матча (21 — в основном составе), один гол и одна результативная передача.