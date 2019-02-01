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01:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бёрнли» объявил о переходе Крауча, опубликовав видео с роботом

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч продолжит карьеру в «Бёрнли».

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38-летний футболист подписал со своей новой командой соглашение, которое будет рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт «Бёрнли».

Пресс-служба «Бёрнли» в «Твиттере» анонсировала переход Крауча, опубликовав видео с роботом. Напомним, что Питер празднует забитые мячи своим знаменитым танцем робота.

Ранее сообщалось, что «Сток Сити» предложил Крауча и £ 9 млн (около € 10,3 млн) в обмен на нападающего «Бёрнли» Сэма Воукса. Отмечается, что Крауч был предложен «Бёрнли» в связи с тем, что клуб не намерен отпускать Воукса, пока не найдёт ему замену.

Крауч выступает за «Сток Сити» с 2011 года. Ранее он также играл в «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмуте», «Ливерпуле», «Астон Вилле», «Норвич Сити» и «Саутгемптоне». В этом сезоне Чемпионшипа на его счету 23 матча (21 — в основном составе), один гол и одна результативная передача.

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