Обмен: Силва отправился в аренду в «Монако», а Тилеманс в «Лестер»
Полузащитник Юри Тилеманс перешел из «Монако» в «Лестер», а хавбек Адриэн Силва отправился в обратном направлении, сообщают Твиттеры клубов.
Полузащитник Юри Тилеманс перешел из «Монако» в «Лестер», а хавбек Адриэн Силва отправился в обратном направлении, сообщают Твиттеры клубов.
«Монако» арендовало 29-летнего португальца до конца сезона-2018/2019.
— Очень счастлив присоединится к «Монако». С нетерпением жду встречи с одноклубниками. Сделаю все возможное, чтобы помочь клубу исправить ситуацию в турнирной таблице, — приводит слова Силвы