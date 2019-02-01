Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.01
Тоттенхэм Хотспур2
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
30.01
Ливерпуль1
Лестер1
Футбол. Зарубежный
30.01
Нант1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
01:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Обмен: Силва отправился в аренду в «Монако», а Тилеманс в «Лестер»

Полузащитник Юри Тилеманс перешел из «Монако» в «Лестер», а хавбек Адриэн Силва отправился в обратном направлении, сообщают Твиттеры клубов.

Наверх

«Монако» арендовало 29-летнего португальца до конца сезона-2018/2019.

— Очень счастлив присоединится к «Монако». С нетерпением жду встречи с одноклубниками. Сделаю все возможное, чтобы помочь клубу исправить ситуацию в турнирной таблице, — приводит слова Силвы пресс-служба монегасков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Монако" вот-вот уволит Анри. Никогда не догадаетесь, кто его заменит
Промес провел лучший матч за "Севилью". Он разорвал "Барсу"
Не злите Малкина: российский форвард проучил канадца-провокатора
Вместо выступления на ЧМ Медведева будет зажигать в Канаде
СКА грязно били, защитника армейцев унесли на носилках
Чернышенко – не злодей, а громоотвод. КХЛ тормозят другие люди
Зе Луиш — о связке с Адриану, критике и Кабо-Верде
ЦСКА победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
«Бока Хуниорс» планирует сделать предложение «Зениту»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь