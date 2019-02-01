«Истанбул Башакшехир» объявил о переходе Кудряшова под «Калинку-малинку»
Российский защитник Фёдор Кудряшов подписал контракт с «Истанбул Башакшехир».
Российский защитник Фёдор Кудряшов подписал контракт с «Истанбул Башакшехир».
Клуб и 31-летний футболист заключили соглашение, которое будет рассчитано на 1,5 года, сообщает официальный сайт команды.
В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. Футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в Российской