«Истанбул Башакшехир» объявил о переходе Кудряшова под «Калинку-малинку»

Клуб и 31-летний футболист заключили соглашение, которое будет рассчитано на 1,5 года, сообщает официальный сайт команды.

В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. Футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.