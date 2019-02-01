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01:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Истанбул Башакшехир» объявил о переходе Кудряшова под «Калинку-малинку»

Российский защитник Фёдор Кудряшов подписал контракт с «Истанбул Башакшехир».

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Источник: РИА "Новости"

Клуб и 31-летний футболист заключили соглашение, которое будет рассчитано на 1,5 года, сообщает официальный сайт команды.

В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. Футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.

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