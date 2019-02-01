«Бешикташ» арендовал Кагаву до конца сезона

«Синдзи не только выдающийся футболист, но и большой друг нашего клуба. Мы не хотели отказывать ему в его просьбе», — сказал спортивный директор «желто-черных» Михаэль Цорк.

Японский хавбек перешел в «Боруссию» из японского клуба «Сересо Осака» в 2010 году, в 2012-м игрока приобрел английский «Манчестер Юнайтед», а в 2014-м он вернулся в дортмундскую команду. В текущем сезоне 29-летний Кагава не является игроком основного состава клуба, на его счету пять матчей во всех турнирах.