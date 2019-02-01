«Челси» отказался отдавать Батшуайи в аренду «Тоттенхэму»

В услугах 25-летнего бельгийца заинтересованы также «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Бетис».

Ранее стало известно, что об аренде Батшуайи договорился «Монако», но «Челси» в последний момент заблокировал трансфер.

С начала нынешнего сезона Миши на правах аренды выступает за «Валенсию». В 15 матчах испанской Примеры форвард забил один гол. В январе руководство «летучих мышей» выразило желание расстаться с футболистом.