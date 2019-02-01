Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.01
Тоттенхэм Хотспур2
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
30.01
Ливерпуль1
Лестер1
Футбол. Зарубежный
30.01
Нант1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
02:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» отказался отдавать Батшуайи в аренду «Тоттенхэму»

Нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи хочет перейти в «Тоттенхэм Хотспур», однако клуб отказывается отдавать игрока в аренду прямому конкуренту, сообщает Sky Sports.

Наверх

В услугах 25-летнего бельгийца заинтересованы также «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Бетис».

Ранее стало известно, что об аренде Батшуайи договорился «Монако», но «Челси» в последний момент заблокировал трансфер.

С начала нынешнего сезона Миши на правах аренды выступает за «Валенсию». В 15 матчах испанской Примеры форвард забил один гол. В январе руководство «летучих мышей» выразило желание расстаться с футболистом.

«Тоттенхэм», набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Челси» (47) — пятое.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российская фигуристка удивила зрителей откровенным костюмом!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
Бензема в погоне за Пушкашем и Раулем. «Реал» — в полуфинале
Вместо выступления на ЧМ Медведева будет зажигать в Канаде
СКА грязно били, защитника армейцев унесли на носилках
«Лацио» в серии пенальти победил «Интер» в Кубке Италии
Зе Луиш — о связке с Адриану, критике и Кабо-Верде
ЦСКА победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
«Истанбул» объявил о переходе Кудряшова под «Калинку-малинку»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь