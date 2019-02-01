«Лацио» в серии пенальти победил «Интер» в ¼ финала Кубка Италии
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Римский «Лацио» нанес поражение миланскому «Интеру» в серии пенальти и завоевал путевку в полуфинал Кубка Италии по футболу.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Римский «Лацио» нанес поражение миланскому «Интеру» в серии пенальти и завоевал путевку в полуфинал Кубка Италии по футболу.
Основное время встречи, состоявшейся в Милане, завершилось со счетом 0:0. На 108-й минуте Чиро Иммобиле вывел гостей вперед, Мауро Икарди на 125-й восстановил равновесие, реализовав пенальти. На 124-й минуте с поля был удален защитник римлян Штефан Раду.
В серии послематчевых ударов удачливее оказался столичный клуб — 4:3.
Соперником «Лацио» в полуфинале Кубка Италии будет «Милан», другую пару составят «Фиорентина» и «Аталанта».