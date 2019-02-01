«Лацио» в серии пенальти победил «Интер» в ¼ финала Кубка Италии

Основное время встречи, состоявшейся в Милане, завершилось со счетом 0:0. На 108-й минуте Чиро Иммобиле вывел гостей вперед, Мауро Икарди на 125-й восстановил равновесие, реализовав пенальти. На 124-й минуте с поля был удален защитник римлян Штефан Раду.