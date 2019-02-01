Бензема в погоне за Пушкашем и Раулем. «Реал» — в полуфинале Кубка Испании

Источник: Спорт-Экспресс

Тяжелый график

Календарь у «Жироны» — врагу не пожелаешь: за одну неделю две встречи с «Реалом» и одна с «Барселоной». И если каталонское дерби на выходных было проиграно без особенных шансов (0:2), то два забитых на «Сантьяго Бернабеу» мяча в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании — даже при четырех пропущенных — оставляли слабую надежду на выход в полуфинал. Нужно было лишь собраться с силами и духом — в прошлом сезоне жиронцы «сливочных» на «Монтиливи» уже обыгрывали.

Атаки хозяев

Встреча началась без раскачки: на 2-й минуте хозяева провели хорошую атаку — удар Гранеля на себя приняла штанга. «Жирона» изо всех сил старалась забить, вернуть игру в конкурентное русло, но после десятиминутки смятения «Реал» стал прибирать игру к своим рукам. Атаки каталонской команды несли в себе угрозу, но выпады мадридцев выглядели еще опаснее — особенно когда дело касалось действий Бензема.

Дубль Карима

Счет был открыт в середине первого тайма — к неудовольствию болельщиков, именно француз первым отметился в протоколе: в толчее в штрафной Карим Бензема точным ударом с левой не оставил Ираисосу шансов.

Хозяева тут же могли отыграться, но Стуани запутался в ногах и не пробил по воротам. Следом едва не забил Гранель — Навас проявил блестящую реакцию. Казалось, вот-вот, и счет на табло сравняется, но вышло иначе.

За несколько минут до перерыва мяч вновь оказался у Бензема, и он нанес хлесткий прицельный удар в дальний угол. Этот мяч стал для нападающего 209-м в футболке мадридской команды — Уго Санчес (208 голов) остался позади, впереди осталось пятеро — Пушкаш (237), Сантильяна (288), Ди Стефано (307), Рауль (323) и Роналду (451).

Ответ «Жироны».

В начале второго тайма Сантьяго Солари начал проводить замены — ушли Рамос и Бензема, не дождавшийся хет-трика, вышли Начо и Асенсио. Перестановки на несколько минут внесли хаос в «сливочные» построения — и «Жирона» этим воспользовалась: Порро после стеночки с партнером выскочил к воротам гостей и покатил мяч точно под Навасом. Каталония отказывалась сдаваться Мадриду.

Гол Льоренте

Однако третий мяч гости все же забили. Васкес мог сделать это еще до удара Порро, но удивительным образом с близкого расстояния вместо пустых ворот попал в штангу. Зато Льоренте свой шанс не упустил — мощным выстрелом 24-летний полузащитник оставил Ираисоса не у дел и поставил точку в матче.