10 главных трансферов зимы в Европе
Вот самые интересные переходы в январе 2019-го.
Вот самые интересные переходы в январе 2019-го.
Рафа Бенитес ждал хоть
История с переездом атакующего полузащитника из столицы Каталонии в Лондон затянулась. «Барселона» требовала, чтобы игрок продлил контракт перед уходом в аренду, либо готова была продать его. Суарес не хотел связывать себя отношениями с «Барсой» ещё на год, но ему
Испанский полузащитник спешил на помощь своему другу Тьерри Анри, чтобы спасти «Монако» от вылета из Лиги 1. Теперь же Фабрегас вынужден будет работать с другим тренером: монегаски уволили Анри и вернули на пост наставника команды Леонарду Жардима. Понятно, что после этого Сеск опасается за своё будущее. Есть риск оказаться на скамейке запасных, как в «Челси». Жардим выпустил Фабрегаса в полуфинале Кубка лиги в основе, но команда и с ним проиграла «Генгаму».
Очередная попытка Супер Марио перезагрузить карьеру. В «Ницце» Балотелли, судя по всему, окончательно потерял интерес к футболу: в первой части сезона не забил ни одного гола. Зато в первой игре после перехода в «Марсель» поразил ворота «Лилля» в домашнем матче Лиги 1. Говорят, итальянцу дали подписной бонус в размере 4 млн евро. Кроме того, Балотелли заработает по контракту ещё 1,4 млн, если забьёт 10 голов до конца сезона и будет вести себя как ангел.
Лучший игрок чемпионата Бразилии был выкуплен «Миланом» за 35 млн евро. Это один из самых дорогих трансферов зимы 2019-го. На родине Пакету сравнивают с Кака, что только подогревает воображение болельщиков «россонери». Хотя Лукасу, конечно, потребуется время на адаптацию к европейскому футболу. В первых пяти матчах за «Милан» атакующий полузащитник не забил ни разу и сделал лишь одну голевую передачу. Но как не полюбить Пакету за его крутые финты?
Польского нападающего «Дженоа», ставшего открытием чемпионата Италии нынешнего сезона, хотели многие большие клубы. Даже «Реал» вроде бы включился в борьбу за него. Однако Пёнтек тоже достался «Милану»: сумма трансфера, как и в случае с Пакетой, составила 35 млн евро.
Учитывая, что летом поляк достался «Дженоа» за 4,5 млн, можно только восхититься работой скаутов генуэзского клуба. Пёнтек уже начал оправдывать надежды болельщиков «Милана»: его дубль принёс победу в Кубке Италии над «Наполи».
Маурицио Сарри чуть ли не силой выбивал из Марины Грановской трансфер Игуаина. Аргентинец стремился уйти в «Челси» к тренеру, под руководством которого он здорово играл и забивал в «Наполи». В
В «Челси» тоже отказались от ненужного нападающего, чтобы взять нужного тренеру. Альваро Мората так и не прижился в Лондоне, поэтому его возвращение в Мадрид на правах аренды стало логичным решением. Вот только испанец не вернулся в «Реал», а принял предложение Диего Симеоне пополнить состав «Атлетико». Болельщиков обеих мадридских команд этот трансфер раздражает, самые горячие из них ругают нападающего самыми последними словами. Зато теперь мы знаем, что сбылась мечта детства Мораты.
Трансфер Паредеса — самая дорогая покупка европейского клуба в зимнее трансферное окно. Если не считать заранее оформленных летних переходов. Парижский клуб заплатит петербургскому за аргентинского полузащитника 47 млн евро. Не факт, что Лео на сегодняшний день столько стоит, но у богатых, как известно, свои причуды. «Зенит» потерял классного игрока, зато сможет на полученные за Паредеса деньги усилить сразу несколько позиций. Для лидера РПЛ это сейчас важнее, чем сохранение аргентинца.
Анатолий Романов