Футболист сборной России перебрался в Европу
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщается на сайте клуба.
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщается на сайте клуба.
31-летний игрок обороны заключил с клубом контракт на полтора года. Кудряшов перебрался в «Истанбул Башакшехир» в качестве свободного агента. Последним клубом для россиянина был казанский «Рубин».
«Истанбул Башакшехир» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. После 19 матчей в активе команды 41 очко. В составе клуба выступает ряд известных игроков. В частности, бывший форвард мадридского «Реала» Робиньо и в прошлом игрок «Барселоны» Арда Туран.
В нынешнем розыгрыше Российской
С 2016 года Кудряшов привлекается к матчам сборной России. Он провел 26 игр в составе национальной команды. Защитник также представлял Россию на чемпионате мира-2018. Кудряшов принял участие в четырех матчах из пяти, пропустив лишь матч группового этапа против Саудовской Аравии. Вместе со сборной России он пробился в четвертьфинал мундиаля.