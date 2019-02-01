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13:30 (мск), источник: Р-Спорт

«Селтик» арендовал у «Боруссии» Толяна

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Селтик» взял в аренду у дортмундской «Боруссии» защитника Джереми Толяна, сообщается на официальном сайте шотландской команды.

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Источник: AFP 2019

Аренда 24-летнего игрока рассчитана до конца сезона.

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«Для меня это волнительный переход. Я рад присоединиться к такому клубу, как “Селтик”, который имеет отличную репутацию в Европе, — сказал Толян. — Я с нетерпением жду встречи с моими новыми товарищами по команде и работы с главным тренером (Бренданом Роджерсом). Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь команде добиться успехов в оставшейся части сезона».

Толян перешел в «Боруссию» в 2017 году из «Хоффенхайма». За дортмундский клуб он провел 23 игры и забил один мяч, однако в этом сезоне на поле в составе основной команды не появлялся.

В составе сборной Германии Толян принял участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где сыграл во всех шести матчах турнира и стал серебряным призером.

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