«Селтик» арендовал у «Боруссии» Толяна

Источник: AFP 2019

Аренда 24-летнего игрока рассчитана до конца сезона.

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«Для меня это волнительный переход. Я рад присоединиться к такому клубу, как “Селтик”, который имеет отличную репутацию в Европе, — сказал Толян. — Я с нетерпением жду встречи с моими новыми товарищами по команде и работы с главным тренером (Бренданом Роджерсом). Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь команде добиться успехов в оставшейся части сезона».

Толян перешел в «Боруссию» в 2017 году из «Хоффенхайма». За дортмундский клуб он провел 23 игры и забил один мяч, однако в этом сезоне на поле в составе основной команды не появлялся.