Спаллетти: Перишич получил впечатляющее предложение, но понял, что его обманули

«Перишич оказался в центре трансферной саги, но он профессионал, который понимает свою роль, и вчера у него было уже совершенно другое настроение. Такие вещи происходят в трансферные окна — игрок получил впечатляющее предложение и поддался искушению. Впрочем, затем он осознал, что предложение было ненастоящим и что его обманули, и сделал шаг назад. Теперь он продолжит тренироваться, как только сможет мысленно сосредоточиться на “Интере”. Мы дадим ему играть.



Не знаю, было ли хорошим решением оглашать тот факт, что Перишич хотел уйти. Когда он всё осознал и отступил о трансферных дел, ущерб уже был нанесён. Анонс его возможного ухода лишь создал напряжение вокруг Ивана и всей команды», — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на RAI Sport.