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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок сборной Казахстана и «Кайрата» нашел новый клуб

31-летний полузащитник Олег Недашковский перешел из петропавловского «Кызыл-Жар СК» в атакентский «Махтаарал», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт подписан до конца года. Недашковский является воспитанником таразского футбола. За родной «Тараз» дебютировал в высшей лиге чемпионата Казахстана в 2004 году. До 2007-го выходил на поле не часто и голов не забивал, но впоследствии стал игроком основы.

В 2012 году Недашковский перешел в «Кайрат», в середине сезона был отдан в аренду «Сункару» до конца сезона. В 2013-м вернулся в алматинский клуб, за который забил десять голов в 31 матче во всех турнирах.

Также в карьере Недашковского были «Тобол» и «Окжетпес». В июне 2013 года он провел свой единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в товарищеской игре с Болгарией (1:2) в Алматы.

Отметим, что «Кызыл-Жар СК» в сезоне 2018 года финишировал на предпоследнем, 11-м месте и покинул премьер-лигу, а «Махтаарал» занял седьмую строчку из 12-ти в первой лиге.

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