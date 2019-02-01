Экс-игрок сборной Казахстана и «Кайрата» нашел новый клуб

Контракт подписан до конца года. Недашковский является воспитанником таразского футбола. За родной «Тараз» дебютировал в высшей лиге чемпионата Казахстана в 2004 году. До 2007-го выходил на поле не часто и голов не забивал, но впоследствии стал игроком основы.

В 2012 году Недашковский перешел в «Кайрат», в середине сезона был отдан в аренду «Сункару» до конца сезона. В 2013-м вернулся в алматинский клуб, за который забил десять голов в 31 матче во всех турнирах.

Также в карьере Недашковского были «Тобол» и «Окжетпес». В июне 2013 года он провел свой единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в товарищеской игре с Болгарией (1:2) в Алматы.