«Вариант перехода в “Зенит” существовал, но конкретики не было». Первое интервью Кудряшова в Турции
Теперь он играет с Робиньо и Адебайором.
Теперь он играет с Робиньо и Адебайором.
31 января турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил о переходе защитника сборной России Федора Кудряшова. Контракт с ним рассчитан на полтора года. «Истанбул» объявил о трансфере видеороликом под русскую народную песню «Калинка-малинка».
Ранее было объявлено о расторжении контракта Кудряшова с «Рубином» по обоюдному согласию сторон. В прошлом Федор играл за «Спартак», «Терек», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и «Томь».
Sport24 задал Кудряшову главные вопросы о переезде в Турцию.
— Почему именно Турция?
— После ухода из «Рубина» я подумал о том, что если в дальнейшем поступит предложение от иностранного клуба, то мне было бы интересно его рассмотреть. Хочется попробовать себя в новом чемпионате, доволен своим выбором. Привнести в свою жизнь
— Были ли варианты продолжить карьеру в России?
— Варианты были, но о
— В СМИ называли ваш переход в «Зенит» одним из наиболее реальных вариантов. Это действительно могло произойти?
— Разговоры были, но не более того.
— Вариант с «Фенербахче» также существовал?
— Мог бы существовать, но я доволен тем, как все произошло. Ближе к закрытию окна на меня вышел «Башакшехир», и мы все быстро уладили.
— Есть ли обиды на «Рубин»
— С моей стороны обид нет. Но наша, скажем так, финансовая история с «Рубином» еще не закончена.
— С кем помимо семьи советовались при принятии окончательного решения о переезде?
— Поговорил с Ильей Чебану, а он свел меня с Александром Епуряну, узнал
— Уже успели провести первую тренировку в составе новой команды?
— Да, но занимался отдельно и партнеров по команде еще не видел. Состав у нас действительно звездный, мне еще предстоит со всеми познакомиться. Сейчас нужно на один день слетать в Казань, забрать вещи.