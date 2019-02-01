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19:27 (мск), источник: Sport24

«Вариант перехода в “Зенит” существовал, но конкретики не было». Первое интервью Кудряшова в Турции

Теперь он играет с Робиньо и Адебайором.

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31 января турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил о переходе защитника сборной России Федора Кудряшова. Контракт с ним рассчитан на полтора года. «Истанбул» объявил о трансфере видеороликом под русскую народную песню «Калинка-малинка».

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Ранее было объявлено о расторжении контракта Кудряшова с «Рубином» по обоюдному согласию сторон. В прошлом Федор играл за «Спартак», «Терек», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и «Томь».

Sport24 задал Кудряшову главные вопросы о переезде в Турцию.

— Почему именно Турция?

— После ухода из «Рубина» я подумал о том, что если в дальнейшем поступит предложение от иностранного клуба, то мне было бы интересно его рассмотреть. Хочется попробовать себя в новом чемпионате, доволен своим выбором. Привнести в свою жизнь что-то новое — это круто! Это возможность посмотреть на жизнь в другой стране, получить абсолютно другой опыт.

— Были ли варианты продолжить карьеру в России?

— Варианты были, но о какой-либо конкретике речь не идет.

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— В СМИ называли ваш переход в «Зенит» одним из наиболее реальных вариантов. Это действительно могло произойти?

— Разговоры были, но не более того.

— Вариант с «Фенербахче» также существовал?

— Мог бы существовать, но я доволен тем, как все произошло. Ближе к закрытию окна на меня вышел «Башакшехир», и мы все быстро уладили.

— Есть ли обиды на «Рубин» из-за сложившейся ситуации?

— С моей стороны обид нет. Но наша, скажем так, финансовая история с «Рубином» еще не закончена.

— С кем помимо семьи советовались при принятии окончательного решения о переезде?

— Поговорил с Ильей Чебану, а он свел меня с Александром Епуряну, узнал какие-то тонкости процесса переезда. Моя семья пока будет жить в Казани, так как детям нужно ходить в школу и садик, мы не стали их дергать.

— Уже успели провести первую тренировку в составе новой команды?

— Да, но занимался отдельно и партнеров по команде еще не видел. Состав у нас действительно звездный, мне еще предстоит со всеми познакомиться. Сейчас нужно на один день слетать в Казань, забрать вещи.

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