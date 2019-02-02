«Валенсия» не уедет из Каталонии без гола

Обе команды посреди недели успешно отыграли ответные четвертьфинальные матчи Кубка Испании. В первой игре «Барселона» на выезде проиграла «Севилье» 0:2, но дома взяла убедительный реванш — 6:1. Матч «Валенсии» с «Хетафе» получился более драматичным. Уже на первой минуте «Летучие мыши» пропустили, а учитывая, что первая встреча завершилась минимальной победой «Хетафе», Черышеву и компании необходимо было забивать трижды.
Россиянин вышел на поле в начале второго тайма и сразу же отдал голевую передачу на Родриго, который и стал героем встречи. Испанский форвард оформил хет-трик, забив еще по голу на 92-й и 93-й минутах.
Таким образом, настроение в обеих командах вполне благодушное. Тем более, что в чемпионате Испании «Валенсия» выиграла последние два матча и вплотную подобралась к еврокубковой зоне. Вообще, валенсийцы в 21 встрече потерпели лишь четыре поражения — меньше лишь у «Барсы» и «Атлетико».
Каталонцы в этом сезоне пропускают на своем поле неприлично много — больше гола за игру в среднем. «Валенсия» за предыдущие четыре приезда на «Камп Ноу» забивали тут пять раз. Учитывая разыгравшихся форвардов гостей, а также неплохую форму Дениса Черышева, можно заключить пари на то, что в матче забьют обе команды. Коэффициент на этот исход в БК «Лига Ставок» равен 1,65. Другой привлекательный вариант — победа «Барселоны» при условии, что обе команды забьют — «стоит» 2,10.