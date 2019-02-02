«Валенсия» не уедет из Каталонии без гола

Источник: AFP 2019

Обе команды посреди недели успешно отыграли ответные четвертьфинальные матчи Кубка Испании. В первой игре «Барселона» на выезде проиграла «Севилье» 0:2, но дома взяла убедительный реванш — 6:1. Матч «Валенсии» с «Хетафе» получился более драматичным. Уже на первой минуте «Летучие мыши» пропустили, а учитывая, что первая встреча завершилась минимальной победой «Хетафе», Черышеву и компании необходимо было забивать трижды.

Россиянин вышел на поле в начале второго тайма и сразу же отдал голевую передачу на Родриго, который и стал героем встречи. Испанский форвард оформил хет-трик, забив еще по голу на 92-й и 93-й минутах.

Таким образом, настроение в обеих командах вполне благодушное. Тем более, что в чемпионате Испании «Валенсия» выиграла последние два матча и вплотную подобралась к еврокубковой зоне. Вообще, валенсийцы в 21 встрече потерпели лишь четыре поражения — меньше лишь у «Барсы» и «Атлетико».