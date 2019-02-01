«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Феллайни в китайский «Шаньндун Лунэн»
ТАСС, 1 февраля. Бельгийский футболист Маруан Феллайни покинул английский «Манчестер Юнайтед», он перейдет в китайский «Шаньдун Лунэн». Об этом сообщает
ТАСС, 1 февраля. Бельгийский футболист Маруан Феллайни покинул английский «Манчестер Юнайтед», он перейдет в китайский «Шаньдун Лунэн». Об этом сообщает
Ранее сообщалось, что 31-летний полузащитник прошел в китайском клубе медосмотр.
«Все в «Юнайтед» благодарны Маруану за его услуги и желают ему успехов в карьере, как только он завершит переход в «Шаньдун Лунэн», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Феллайни подпишет с китайским клубом трехлетний контракт, а сумма трансфера составит €10 млн. «Шаньдун Лунэн» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Китая. Клуб является четырехкратным чемпионом Китая и пятикратным обладателем кубка страны.
Феллайни выступал за МЮ с 2013 года. За это время бельгиец провел за клуб 177 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 14 матчах, в его активе два голевых паса.