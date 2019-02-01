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21:43 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-футболист «Зенита» Бруну Алвеш продлил контракт с «Пармой» до 2020 года

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший футболист петербургского «Зенита» Бруну Алвеш продлил контракт с «Пармой», сообщается на официальном сайте итальянской команды.

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Новое соглашение 37-летнего защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года.

Алвеш перешел в «Парму» летом 2018 года из шотландского «Рейнджерс». В нынешнем сезоне португалец провел 20 матчей в серии А, в которых забил 2 мяча. За «Зенит» Алвеш играл в 2010—2013 годах.

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