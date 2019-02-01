Экс-футболист «Зенита» Бруну Алвеш продлил контракт с «Пармой» до 2020 года
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший футболист петербургского «Зенита» Бруну Алвеш продлил контракт с «Пармой», сообщается на официальном сайте итальянской команды.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший футболист петербургского «Зенита» Бруну Алвеш продлил контракт с «Пармой», сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Новое соглашение 37-летнего защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года.
Алвеш перешел в «Парму» летом 2018 года из шотландского «Рейнджерс». В нынешнем сезоне португалец провел 20 матчей в серии А, в которых забил 2 мяча. За «Зенит» Алвеш играл в 2010—2013 годах.