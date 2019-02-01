Брестское «Динамо» победило во втором предсезонном спарринге

Футболисты брестского «Динамо» в Абу-Даби (ОАЭ) сегодня встречались с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд» и одержали победу со счетом 2:0. На 20-й минуте отличился Джоэль Фамейе, а в начале второго тайма гол забил Артем Быков. В первом контрольном поединке межсезонья брестчане выиграли у «Аль-Джазиры» из ОАЭ с результатом 2:1. Голы в составе победителей забили Денис Лаптев и Павел Нехайчик. 8 февраля подопечные Марцела Лички сыграют с еще одним китайским клубом — «Шанхай СИПГ». В его составе немало известных легионеров, среди которых бразильские звезды Халк и Оскар.