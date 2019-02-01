Брестское «Динамо» победило во втором предсезонном спарринге
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому сезону на южных
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому сезону на южных
Футболисты брестского «Динамо» в
Бронзовые призеры чемпионата Беларуси футболисты минского «Динамо» в турецком Белеке сегодня провели первый контрольный матч, сыграв вничью с молодежным составом украинского «Шахтера» из Донецка — 0:0. В планах минчан еще три встречи: 2 февраля со словацким клубом «Ружомберок», 7 февраля с грузинским «Торпедо» (Кутаиси), 10 февраля с украинскими «Карпатами» (Львов).