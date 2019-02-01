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21:47 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» победило во втором предсезонном спарринге

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому сезону на южных учебно-тренировочных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Футболисты брестского «Динамо» в Абу-Даби (ОАЭ) сегодня встречались с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд» и одержали победу со счетом 2:0. На 20-й минуте отличился Джоэль Фамейе, а в начале второго тайма гол забил Артем Быков. В первом контрольном поединке межсезонья брестчане выиграли у «Аль-Джазиры» из ОАЭ с результатом 2:1. Голы в составе победителей забили Денис Лаптев и Павел Нехайчик. 8 февраля подопечные Марцела Лички сыграют с еще одним китайским клубом — «Шанхай СИПГ». В его составе немало известных легионеров, среди которых бразильские звезды Халк и Оскар.

Бронзовые призеры чемпионата Беларуси футболисты минского «Динамо» в турецком Белеке сегодня провели первый контрольный матч, сыграв вничью с молодежным составом украинского «Шахтера» из Донецка — 0:0. В планах минчан еще три встречи: 2 февраля со словацким клубом «Ружомберок», 7 февраля с грузинским «Торпедо» (Кутаиси), 10 февраля с украинскими «Карпатами» (Львов).

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