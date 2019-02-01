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21:56 (мск), источник: БЕЛТА

Украинский специалист Роман Пилипчук стал главным тренером ФК «Динамо-Минск»

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский специалист Роман Пилипчук сегодня официально утвержден главным тренером футболистов минского «Динамо», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

51-летний наставник сменил Сергея Гуренко, под руководством которого минские динамовцы в 2018 году стали бронзовыми призерами чемпионата Беларуси. Ранее Роман Пилипчук работал в клубах Украины, Латвии, Молдовы и России. В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб грозненского «Ахмата», а до этого был одним из ассистентов итальянца Массимо Карреры в московском «Спартаке», который в 2017 году стал чемпионом России.

В эти дни минское «Динамо» проводит первый предсезонный учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. В планах команды еще три контрольных матча: 2 февраля со словацким клубом «Ружомберок», 7 февраля с грузинским «Торпедо» (Кутаиси), 10 февраля с украинскими «Карпатами» (Львов).

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