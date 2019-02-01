Украинский специалист Роман Пилипчук стал главным тренером ФК «Динамо-Минск»

51-летний наставник сменил Сергея Гуренко, под руководством которого минские динамовцы в 2018 году стали бронзовыми призерами чемпионата Беларуси. Ранее Роман Пилипчук работал в клубах Украины, Латвии, Молдовы и России. В прошлом сезоне он входил в тренерский штаб грозненского «Ахмата», а до этого был одним из ассистентов итальянца Массимо Карреры в московском «Спартаке», который в 2017 году стал чемпионом России.