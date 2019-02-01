Тренер сборной Казахстана по футзалу Кака рассказал о победе над Хорватией
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака в интервью официальному сайту КФФ прокомментировал победу над Хорватией в товарищеском матче.
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака в интервью официальному сайту КФФ прокомментировал победу над Хорватией в товарищеском матче.
Игра в Алматы завершилась со счетом 2:1. Голами у победителей отметились Чингиз Есенаманов и Биржан Оразов.
2 февраля, сборные Казахстана и Хорватии проведут вторую товарищескую игру, которая пройдет в спорткомплексе «Зенит» на территории «Баганашыла» — матч начнется в 17:00.
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Мне понравилось то, как мы играли сегодня. Была очень красивая игра. Все увидели новое поколение игроков сборной Казахстана, которое дает нам возможность с уверенностью смотреть в будущее. Думаю, эти футболисты смогут поддержать тот уровень, который был задан ранее. Результат хороший, но мы далеки от идеала. Будем продолжать работать, мы только начали готовиться к самому важному турниру.
— В плане тактических наработок — что у команды получилось, а что нет?
— Конечно, у нас есть еще много компонентов, над которыми нужно работать. Сегодня наши слабые места были видны. Но, как я уже говорил вчера, за три дня подготовки тяжело выстроить слаженную игру. Хорошо, что наш костяк составляют игроки «Кайрата». Но вторая половина команды — игроки из других клубов. Надо это брать во внимание. То над чем мы работали, получилось в игре сегодня.
— Сборная Хорватии
— Нет, меня удивило то, что наша команда очень мало подключала Игиту. Практически не играли с ним, было всего пару подключений. Одно из них было неудачным, ответственность за эту ошибку беру на себя, потому что в этом эпизоде не надо было его подключать.
Подключения Игиты — это риск: мы можем забить, но и пропустить тоже можем. Но, тем не менее, большой плюс то, что у нас есть такой вратарь, как Игита.
Отметим, что Кака возглавил сборную Казахстана в сентябре, а перед стартом текущего сезона он приступил к работе в «Кайрате». До этого бразилец выигрывал чемпионат России с «Газпром-Югрой».