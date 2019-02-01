Тренер сборной Казахстана по футзалу Кака рассказал о победе над Хорватией

Игра в Алматы завершилась со счетом 2:1. Голами у победителей отметились Чингиз Есенаманов и Биржан Оразов.

2 февраля, сборные Казахстана и Хорватии проведут вторую товарищескую игру, которая пройдет в спорткомплексе «Зенит» на территории «Баганашыла» — матч начнется в 17:00.

— Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков и всю страну за поддержку в первой игре, — говорит Кака. — Меня очень хорошо приняли и доверили тренировать вашу сборную. Это очень большая ответственность. Буду делать все возможное, чтобы не подвести вашу страну.

Мне понравилось то, как мы играли сегодня. Была очень красивая игра. Все увидели новое поколение игроков сборной Казахстана, которое дает нам возможность с уверенностью смотреть в будущее. Думаю, эти футболисты смогут поддержать тот уровень, который был задан ранее. Результат хороший, но мы далеки от идеала. Будем продолжать работать, мы только начали готовиться к самому важному турниру.

— В плане тактических наработок — что у команды получилось, а что нет?

— Конечно, у нас есть еще много компонентов, над которыми нужно работать. Сегодня наши слабые места были видны. Но, как я уже говорил вчера, за три дня подготовки тяжело выстроить слаженную игру. Хорошо, что наш костяк составляют игроки «Кайрата». Но вторая половина команды — игроки из других клубов. Надо это брать во внимание. То над чем мы работали, получилось в игре сегодня.

— Сборная Хорватии чем-то удивила?

— Нет, меня удивило то, что наша команда очень мало подключала Игиту. Практически не играли с ним, было всего пару подключений. Одно из них было неудачным, ответственность за эту ошибку беру на себя, потому что в этом эпизоде не надо было его подключать.

Подключения Игиты — это риск: мы можем забить, но и пропустить тоже можем. Но, тем не менее, большой плюс то, что у нас есть такой вратарь, как Игита.