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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Руководство «Челси» недовольно комментариями Сарри

Руководство «Челси» недовольно недавними комментариями тренера команды Маурицио Сарри.

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Источник: Reuters

Также правление клуба не разделяет позицию Сарри в отношении Каллума Хадсона-Одои, сообщает The Times.

Согласно информации источника, руководство клуба недовольно публичной критикой игроков, к которой прибегает Сарри. Ранее итальянец говорил, что ему сложно мотивировать игроков. Фактически, Сарри обвинил футболистов в нежелании выкладываться на поле.

Кроме того, футболисты и руководство команды не разделяют позицию Сарри по отношению к Хадсону-Одои. Тинейджер просил, чтобы его выставили на трансфер, но наставник «Челси» не отпустил игрока. После этого Сарри взял Хадсона-Одои на выезд в Борнмут, но не включил его в состав.

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