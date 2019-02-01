Источник: Руководство «Челси» недовольно комментариями Сарри
Руководство «Челси» недовольно недавними комментариями тренера команды Маурицио Сарри.
Руководство «Челси» недовольно недавними комментариями тренера команды Маурицио Сарри.
Также правление клуба не разделяет позицию Сарри в отношении Каллума
Согласно информации источника, руководство клуба недовольно публичной критикой игроков, к которой прибегает Сарри. Ранее итальянец говорил, что ему сложно мотивировать игроков. Фактически, Сарри обвинил футболистов в нежелании выкладываться на поле.
Кроме того, футболисты и руководство команды не разделяют позицию Сарри по отношению к