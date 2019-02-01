Источник: Руководство «Челси» недовольно комментариями Сарри

Согласно информации источника, руководство клуба недовольно публичной критикой игроков, к которой прибегает Сарри. Ранее итальянец говорил, что ему сложно мотивировать игроков. Фактически, Сарри обвинил футболистов в нежелании выкладываться на поле.

Кроме того, футболисты и руководство команды не разделяют позицию Сарри по отношению к Хадсону-Одои. Тинейджер просил, чтобы его выставили на трансфер, но наставник «Челси» не отпустил игрока. После этого Сарри взял Хадсона-Одои на выезд в Борнмут, но не включил его в состав.