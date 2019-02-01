«Боруссия» выкупила Алькасера у «Барселоны» за 23 миллиона евро
Дортмундская «Боруссия» активировала пункт о выкупе нападающего «Барселоны» Пако Алькасера за 23 миллиона евро, сообщает официальный сайт каталонской команды.
Дортмундская «Боруссия» активировала пункт о выкупе нападающего «Барселоны» Пако Алькасера за 23 миллиона евро, сообщает официальный сайт каталонской команды.
Еще 5 миллионов евро будет выплачено в виде переменных платежей. 25-летний испанец выступал за немецкий клуб с августа 2018 года на правах аренды.
— «Барселона» хотела бы публично выразить благодарность Пако Алкасеру за его преданность и пожелать ему удачи и успехов в будущем, — написано в заявлении испанской команды.
Также отмечается, что каталонцы получат 5 процентов от будущей перепродажи Алькасера.
В текущем сезоне нападающий сыграл в 18 матчах за «Боруссию», забил 12 голов и отдал одну голевую передачу.