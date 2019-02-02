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01:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейпциг» разгромил «Ганновер» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» на выезде разгромили «Ганновер» в 20-м туре чемпионата Германии.

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Игра, прошедшая в Ганновере, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль сделал Вилли Орбан (64-я и 85-я минуты), еще один гол на счету Марселя Хальстенберга (45, с пенальти).

В следующем туре «Лейпциг» 9 февраля примет «Айнтрахт». «Ганновер» в этот же день сыграет на своем поле с «Нюрнбергом».

Ганновер-96 0:3
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
1.02.2019, 22:30 основной раунд: 20-й тур HDI-Arena (AWD-Arena)
Главные тренеры
Томас Долль Ральф Рангник
Голы
23 Марсель Хальстенберг 45+3′
4 Вилли Орбан (М. Хальстенберг) 64′
4 Вилли Орбан (Э. Форсберг) 85′
Составы
Михаэль Эссер 23
Миико Альборнос 3
Юлиан Корб 4
Кевин Акпогума 14
Вальдемар Антон 31
Соуза Силва Уоллас 8
Николай Мюллер 21
18′ Пирмин Швеглер 27
45+5′ Кристиан Жонатас 9
45′ Флоран Муслия 35
Бобби Вуд 17
70′ Такума Асано 11
Хендрик Вейдандт 26
4 Вилли Орбан
6 Ибраима Конате 63′
16 Лукас Клостерманн
23 Марсель Хальстенберг
7 Марсель Забитцер
14 Тайлер Адамс
27 Конрад Ляймер 75′
9 Юссуф Поульсен
1 Петер Гулачи 45′
28 Ивон-Ландри Мвого
31 Диего Демме 87′
29 Жан-Кевин Огюстен
20 Матеус Кунья 81′
10 Эмиль Форсберг
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 19
1 Удары в створ 8
0 Угловые 7
15 Фолы 20
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэль Шлагер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Ганновер-96
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