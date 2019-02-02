«Лейпциг» разгромил «Ганновер» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» на выезде разгромили «Ганновер» в 20-м туре чемпионата Германии.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» на выезде разгромили «Ганновер» в 20-м туре чемпионата Германии.
Игра, прошедшая в Ганновере, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль сделал Вилли Орбан (64-я и 85-я минуты), еще один гол на счету Марселя Хальстенберга (45, с пенальти).
В следующем туре «Лейпциг» 9 февраля примет «Айнтрахт». «Ганновер» в этот же день сыграет на своем поле с «Нюрнбергом».
|Ганновер-96
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0:3
Первый тайм: 0:1
|РБ Лейпциг
|Томас Долль
|Ральф Рангник
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|19
|1
|Удары в створ
|8
|0
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэль Шлагер (Германия)