«Уэска» нанесла поражение «Вальядолиду» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Уэски» с крупным счетом обыграли «Вальядолид» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Уэски» с крупным счетом обыграли «Вальядолид» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.
Игра в Уэске завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Энрик Галлего (19-я минута), Хорхе Пулидо (50), Мойсес Гомес (53) и Эсекьель Авила (77).
Следующий матч «Уэска» проведет 9 февраля на выезде против «Жироны». «Вальядолид» днем ранее примет «Вильярреал».
|Уэска
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4:0
Первый тайм: 1:0
|Вальядолид
|Франсиско Родригес
|Гонсалес Сориано Серхио
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|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания)