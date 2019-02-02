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02:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Уэска» нанесла поражение «Вальядолиду» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Уэски» с крупным счетом обыграли «Вальядолид» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

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Игра в Уэске завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Энрик Галлего (19-я минута), Хорхе Пулидо (50), Мойсес Гомес (53) и Эсекьель Авила (77).

Следующий матч «Уэска» проведет 9 февраля на выезде против «Жироны». «Вальядолид» днем ранее примет «Вильярреал».

Уэска 4:0
Первый тайм: 1:0
Вальядолид
1.02.2019, 23:00 основной раунд: 22-й тур El Alcoraz
Главные тренеры
Франсиско Родригес Гонсалес Сориано Серхио
Голы
19′ Энрик Гальего (Кучо) 22
50′ Хорхе Майораль Пулидо (Б. Мойсес Гомес) 14
53′ Бордонадо Мойсес Гомес (Кучо) 6
77′ Эсекиэль Авила (60108) 19
Составы
Роберто Сантамария 13
Хавьер Эчейта 3
82′ Хорхе Майораль Пулидо 14
63′ Пабло Инсуа Бланко 18
Хорхе Мирамон 24
85′ Бордонадо Мойсес Гомес 6
Кристиан Ривера 17
69′ Хави Галан 12
72′ Янхель Эррера 21
83′ Дамиан Мусто 23
37′ 77′ Кучо 9
Эсекиэль Авила 19
89′ Энрик Гальего 22
Давид Феррейро 7
1 Хорди Масип
5 Фернандо Калеро 88′
18 Антоньито
22 Начо Мартинес
8 Фернандес Фернандес Борха
14 Рубен Алькарас
10 Оскар Плано
12 Серхи Гвардьола
4 Франсиско Кико Оливас 82′
23 Ануар 85′
19 Тони Вилья 54′
9 Энес Унал
24 Серхио Гонтан Кеко 64′
15 Пабло Эрвиас
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 4
7 Угловые 7
17 Фолы 11
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Испания)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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