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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Крымский футбольный клуб оказался в «катастрофической» ситуации

Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр рассказал о проблемах симферопольской «Таврии». Его слова приводит «Крым. Реалии».

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Источник: РИА "Новости"

По словам Комуняра, в составе команды на сегодняшний день осталось только 10 футболистов, и клуб не собирается подписывать новичков. «Ситуация на самом деле достаточно катастрофическая. Уход футболистов очень сильно ударит по команде весной. Очень большая вероятность, что эту часть чемпионата “Таврия” провалит», — добавил он.

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В зимнее межсезонье «Таврию» покинули полузащитники Максим Логвиненко, Вадим Воронченко, Дмитрий Бондаренко, Булат Елоев и Анатолий Масалов, защитники Дмитрий Тищенко и Роман Мизернюк, вратарь Роман Гурин.

«Таврия» занимает шестое место в турнирной таблице группы Б во второй лиге чемпионата Украины, имея в активе 22 очка после 17 матчей.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. В сентябре 2015 года «Таврия» переехала из Симферополя в Херсон.

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