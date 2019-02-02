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14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Халк соскучился по России

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Халк, выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», рассказал, что скучает по России. Его слова приводит телеканал «360».

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Источник: Reuters

По словам Халка, ему нравилось выступать в российском чемпионате, однако и в Китае он счастлив. «Я был счастлив во всех клубах, где я играл. Я выигрывал титулы, ко мне очень хорошо относились», — заявил он.

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Футболист поздравил Россию с успешно проведенным чемпионатом мира и отметил, что с удовольствием еще раз вернется в Петербург. «У меня осталось много друзей в Петербурге, я был рад встретиться с ними. К сожалению, я не был в России уже полтора года. Я обязательно вернусь в Петербург, этот город в моем сердце», — добавил он.

Нападающий играл за «Зенит» до 2016 года. Он принял участие в 147 матчах и отметился 77 забитыми мячами. В чемпионате Китая Халк выступает два с половиной года. В ноябре 2018-го он впервые стал чемпионом страны.

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