Халк соскучился по России

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По словам Халка, ему нравилось выступать в российском чемпионате, однако и в Китае он счастлив. «Я был счастлив во всех клубах, где я играл. Я выигрывал титулы, ко мне очень хорошо относились», — заявил он.

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Футболист поздравил Россию с успешно проведенным чемпионатом мира и отметил, что с удовольствием еще раз вернется в Петербург. «У меня осталось много друзей в Петербурге, я был рад встретиться с ними. К сожалению, я не был в России уже полтора года. Я обязательно вернусь в Петербург, этот город в моем сердце», — добавил он.