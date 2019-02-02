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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» взял на просмотр бывшего игрока сборной Польши

Польский полузащитник Патрик Малецки прибыл на просмотр в «Актобе». Об этом объявила пресс-служба клуба.

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30-летний Малецки принадлежит краковской «Висле», но сейчас находится в аренден в словацком клубе «Спартак Трнава».

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Также на родине он играл за «Погонь» из Щецина и «Заглембе» из Сосновца, а в Турции — за «Эскишехирспор».

В период с ноября 2009 по сентябрь 2011 года Малецки забил два гола в восьми матчах за сборную Польши. Все эти игры были товарищескими, так как поляки были хозяевами Евро-2012 и не играли в отборочном цикле.

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