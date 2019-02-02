«Актобе» взял на просмотр бывшего игрока сборной Польши

Также на родине он играл за «Погонь» из Щецина и «Заглембе» из Сосновца, а в Турции — за «Эскишехирспор».

В период с ноября 2009 по сентябрь 2011 года Малецки забил два гола в восьми матчах за сборную Польши. Все эти игры были товарищескими, так как поляки были хозяевами Евро-2012 и не играли в отборочном цикле.