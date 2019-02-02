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14:31 (мск), источник: Р-Спорт

Матч серии В был прерван из-за травмы головы одного из игроков

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Матч итальянской футбольной серии В между «Лечче» и «Асколи» был прерван на первой минуте из-за травмы головы, полученной одним из игроков; встреча перенесена на другую дату.

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Инцидент произошел почти сразу после начала игры, которая проходила в Лечче в пятницу.

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Полузащитник хозяев Мануэль Скавоне в одном из эпизодов столкнулся в воздухе с форвардом «Асколи» Джакомо Береттой и неудачно приземлился.

Как отмечается в сообщении на сайте «Лечче», Скавоне потерял сознание, но врачи сумели привести его в чувство, после чего футболиста отправили в больницу. Би-би-си со ссылкой на заявление больницы сообщает, что жизни Скавоне ничего не угрожает.

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