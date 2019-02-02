Матч серии В был прерван из-за травмы головы одного из игроков

Инцидент произошел почти сразу после начала игры, которая проходила в Лечче в пятницу.

Полузащитник хозяев Мануэль Скавоне в одном из эпизодов столкнулся в воздухе с форвардом «Асколи» Джакомо Береттой и неудачно приземлился.