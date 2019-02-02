Матч серии В был прерван из-за травмы головы одного из игроков
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Матч итальянской футбольной серии В между «Лечче» и «Асколи» был прерван на первой минуте
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Матч итальянской футбольной серии В между «Лечче» и «Асколи» был прерван на первой минуте
Инцидент произошел почти сразу после начала игры, которая проходила в Лечче в пятницу.
Полузащитник хозяев Мануэль Скавоне в одном из эпизодов столкнулся в воздухе с форвардом «Асколи» Джакомо Береттой и неудачно приземлился.
Как отмечается в сообщении на сайте «Лечче», Скавоне потерял сознание, но врачи сумели привести его в чувство, после чего футболиста отправили в больницу.