«Леванте» и «Хетафе» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

«Леванте» и «Хетафе» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Леванте» разошелся миром с «Хетафе» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.