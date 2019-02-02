«Леванте» и «Хетафе» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Леванте» разошелся миром с «Хетафе» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Леванте» разошелся миром с «Хетафе» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Валенсии в субботу, завершилась со счетом 0:0.
|Лопес Пако
|Пепе Бордалас
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега (Испания)