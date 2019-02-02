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17:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Леванте» и «Хетафе» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Леванте» разошелся миром с «Хетафе» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Валенсии в субботу, завершилась со счетом 0:0.

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Леванте 0:0
Первый тайм: 0:0
Хетафе
2.02.2019, 15:00 основной раунд: 22-й тур Ciutat de Valencia
Главные тренеры
Лопес Пако Пепе Бордалас
Составы
Айтор Фернандес 25
Тоньо 3
Хорхе Андухар Коке 12
Рубен Везу 14
56′ Эрик Кабако 18
21′ Хосе Кампанья 24
Хосе Луис Моралес 11
90+4′ Давид Ремесейро Хасон 23
71′ Энис Барди 10
Борха Майораль 2
20′ 80′ Рубен Рочина 16
Никола Вукчевич 17
78′ Марти Сальвадор Рохер 9
Рафаэл Двамена 20
13 Давид Сория
17 Матиас Оливера
21 Игнаси Микель 31′
22 Дамиан Суарес
24 Димитри Фулькье 34′
16 Матье Фламини 22′
18 Мауро Арамбарри
20 Неманья Максимович
11 Самуэль Сайс 85′
27 Уго Дуро
7 Хайме Мата 62′
19 Видаль Хорхе Молина
9 Родригес Анхель 70′
3 Виторину Габриэл Антунеш
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
6 Угловые 5
7 Фолы 15
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Адриан Кордеро Вега (Испания)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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