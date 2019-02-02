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17:34 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Ньюкаслом»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 83-й минуте забил Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» (57 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги, «Ньюкасл» (24) располагается на 14-й строчке.

Тоттенхэм Хотспур 1:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
2.02.2019, 15:30 основной раунд: 25-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Рафаэль Бенитес
Голы
83′ Сон Хын Мин (Ф. Льоренте) 7
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Харри Уинкс 8
Мусса Сиссоко 17
Кристиан Эриксен 23
89′ Сон Хын Мин 7
Эрик Дайер 15
78′ Эрик Ламела 11
Дэнни Роуз 3
60′ Лукас Моура 27
Фернандо Льоренте 18
12 Мартин Дубравка
5 Фабиан Шер
6 Джамал Ласкеллес
20 Флориан Лежен
22 ДеАндре Йедлин 65′
14 Исаак Хэйден
36 Шон Лонгстафф
9 Хосе Саломон Рондон
17 Айосе Перес
11 Мэтт Ритчи 86′
23 Антонио Баррека
30 Кристиан Атсу 82′
15 Кенеди
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 2
6 Угловые 3
6 Фолы 6
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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