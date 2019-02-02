Гол Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Ньюкаслом»
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 83-й минуте забил Сон Хын Мин.
«Тоттенхэм» (57 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице
|Тоттенхэм Хотспур
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Ньюкасл Юнайтед
|Маурисио Покеттино
|Рафаэль Бенитес
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)