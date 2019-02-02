Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» выиграли турнир «Белазовец-2019»

Сегодня в заключительном поединке «автозаводцы» одержали третью викторию, победив гродненский «Неман» со счетом 4:1.

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В первом туре команда Вадима Скрипченко разгромила латвийский «Даугавпилс» — 5:0, а затем взяла верх над «Ислочью» — 2:0.

В другом сегодняшнем матче 3-го тура футболисты «Ислочи» были сильнее «Даугавпилса» — 4:0.

Итоговое положение: «Торпедо-БелАЗ» — 9 очков, «Неман» — 4, «Ислочь» — 3, «Даугавпилс» — 1.