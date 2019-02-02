Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» выиграли турнир «Белазовец-2019»
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» стали победителями домашнего предсезонного турнира «Белазовец-2019», сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» стали победителями домашнего предсезонного турнира «Белазовец-2019», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном поединке «автозаводцы» одержали третью викторию, победив гродненский «Неман» со счетом 4:1.
В первом туре команда Вадима Скрипченко разгромила латвийский «Даугавпилс» — 5:0, а затем взяла верх над «Ислочью» — 2:0.
В другом сегодняшнем матче 3-го тура футболисты «Ислочи» были сильнее «Даугавпилса» — 4:0.
Итоговое положение: «Торпедо-БелАЗ» — 9 очков, «Неман» — 4, «Ислочь» — 3, «Даугавпилс» — 1.
Сегодня состоялись еще несколько контрольных матчей с участием белорусских клубов: «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 1:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Гомель» — 0:1, «Луч» (Минск) — «Паневежис» (Литва) — 2:1, «Минск» — «Торпедо» (Минск) — 0:1.