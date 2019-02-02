Скрипченко: «Торпедо-БелАЗ» способно бороться за медали

— Руководство клуба недовольно пятым местом — но ставит перед командой такую же задачу. На наш взгляд, нестыковки здесь нет. Занять пятое место сейчас — не утратить прежние позиции на фоне смены тренера и обновления состава. Такой переходный, ознакомительный год. А уж затем — борьба за медали.

— Вы правильно понимаете. Я соглашусь с этим. Когда есть такое понимание, это одно. А когда цепляются за слова и интерпретируют их таким образом, то… Понятно же, что надо какое-то время на формирование состава, на адаптацию, на притирку, на выстраивание игры. Невозможно набрать хороших игроков — и, условно говоря, через два месяца, стать чемпионом страны. Еще раз, чтобы подытожить тему, повторю: исходя из того, как мы формируемся — а есть планы усилить некоторые позиции — мы способны побороться за высокие места, за медали. Вадим Скрипченко: невозможно набрать хороших игроков — и через два месяца стать чемпионом страны.