Скрипченко: «Торпедо-БелАЗ» способно бороться за медали
Главный тренер «Торпедо-БелАЗа» Вадим Скрипченко на
Главный тренер «Торпедо-БелАЗа» Вадим Скрипченко на
— Чего от вас требуют — кровь из носу медалей или собираетесь работать постепенно?
— Исходя из того, как формируется команда, как мы работаем на трансферном рынке, скажу, что способны бороться за медали.
— Руководство клуба недовольно пятым местом — но ставит перед командой такую же задачу. На наш взгляд, нестыковки здесь нет. Занять пятое место сейчас — не утратить прежние позиции на фоне смены тренера и обновления состава. Такой переходный, ознакомительный год. А уж затем — борьба за медали.
— Вы правильно понимаете. Я соглашусь с этим. Когда есть такое понимание, это одно. А когда цепляются за слова и интерпретируют их таким образом, то… Понятно же, что надо