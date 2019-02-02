Боссы «Атлетико» сошли с ума. Хотят продать лучшего из воспитанников клуба
Нельзя настолько нелепо портить свой имидж.
Нельзя настолько нелепо портить свой имидж.
Диего Симеоне тренирует «Атлетико» уже 8 лет. Почти три цикла жизни одного состава, если принимать за основу теорию Хосепа Гвардиолы. У него были самые разные варианты «Атлети», но главное — он изменил устройство испанского чемпионата. Теория о лиге двух команд неактуальна и забыта: теперь их минимум трое. «Атлетико» превратился в
И если в футбольном плане к такому росту мадридцы оказались
Провальные истории расставания с лидерами. До сих пор необъяснимо все, что клуб сделал в ситуации с Антуаном Гризманном. Всю прошлую весну за французом открыто ухаживала «Барселона» и практически переманила его к себе. Действия каталонцев были ужасными, но руководство «Атлетико» весь тот период только показательно надувало щеки и просило оставить игрока в покое. А попутно из офисов клубов сливали информацию, что между ними чуть ли не с января договоренность об обязательном трансфере Гризманна.
Боссы «Атлетико» молчали, пока их лучшего игрока освистывали собственные болельщики. Но затем вдруг выкатили футболисту невероятное предложение по зарплате на 20 млн евро в год чистыми. По прошлому соглашению у форварда было 10 млн евро в год. То есть, игроку, которого уже все записали в предатели, дали с отрывом самую большую зарплату в клубе. После такого засвистели не только трибуны, но и многие футболисты: средняя зарплата в «Атлетико» всего 7 млн евро.
Например, все случившееся задело Яна Облака и его представителей. Словенский вратарь за сезон стабильно приносит «Атлетико» не меньше очков, чем форварды. Но по его нынешнему контракту, который действует до 2021 года, зарплата составляет 10 млн евро в год. В соглашении прописаны отступные в размере 110 млн евро. Для полевого
В последние годы мадридцы тратят огромные деньги на трансферы, чаще всего не отбивая их продажами.
Продажа Сауля даже на уровне разговоров унизительна для «Атлетико» не с футбольной точки зрения. На полузащитника будет высокий спрос, за него можно выручить отличные деньги. При этом уже сейчас у Симеоне есть футболисты, которыми можно Сауля заменить, не говоря уже о вариантах замены на рынке. Но вот как выглядит ситуация в плане имиджа: «Атлетико» сливает своего воспитанника, чтобы решить проблемы с деньгами. Парня, который два года играл в клубе с гематомой почки и был вынужден после каждого матча или тренировки ставить себе катетер. И сейчас клуб допускает появление слухов о его продаже, так как не хочет повышать ему зарплату, но нуждается в деньгах на другие контракты.
За каждым
Павел Пучков