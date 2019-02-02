Боссы «Атлетико» сошли с ума. Хотят продать лучшего из воспитанников клуба

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Диего Симеоне тренирует «Атлетико» уже 8 лет. Почти три цикла жизни одного состава, если принимать за основу теорию Хосепа Гвардиолы. У него были самые разные варианты «Атлети», но главное — он изменил устройство испанского чемпионата. Теория о лиге двух команд неактуальна и забыта: теперь их минимум трое. «Атлетико» превратился в топ-клуб с новым стадионом, огромными зарплатами и мутными контрактами с мутными спонсорами из мутных стран.

И если в футбольном плане к такому росту мадридцы оказались более-менее готовы, то ко всему, что окружает топ-клубы — нет. И эти проблемы проявляются постоянно. Изменение эмблемы клуба, оформленное максимально топорно: без предварительной работы с болельщиками, без плана на случай негативного восприятия, без логичной причины изменений. Неумелые попытки балансировать в вопросах трансферов между работой на перспективу и затыканием дыр.

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Провальные истории расставания с лидерами. До сих пор необъяснимо все, что клуб сделал в ситуации с Антуаном Гризманном. Всю прошлую весну за французом открыто ухаживала «Барселона» и практически переманила его к себе. Действия каталонцев были ужасными, но руководство «Атлетико» весь тот период только показательно надувало щеки и просило оставить игрока в покое. А попутно из офисов клубов сливали информацию, что между ними чуть ли не с января договоренность об обязательном трансфере Гризманна.

Боссы «Атлетико» молчали, пока их лучшего игрока освистывали собственные болельщики. Но затем вдруг выкатили футболисту невероятное предложение по зарплате на 20 млн евро в год чистыми. По прошлому соглашению у форварда было 10 млн евро в год. То есть, игроку, которого уже все записали в предатели, дали с отрывом самую большую зарплату в клубе. После такого засвистели не только трибуны, но и многие футболисты: средняя зарплата в «Атлетико» всего 7 млн евро.

Например, все случившееся задело Яна Облака и его представителей. Словенский вратарь за сезон стабильно приносит «Атлетико» не меньше очков, чем форварды. Но по его нынешнему контракту, который действует до 2021 года, зарплата составляет 10 млн евро в год. В соглашении прописаны отступные в размере 110 млн евро. Для полевого топ-футболиста сейчас это уже рабочая сумма для переговоров. Вратарей покупают дешевле, но постепенно приближаются к сотне. Вполне возможно, что следующий топ-клуб, заинтересованный в приобретении голкипера, согласится перевести «Атлетико» 100 млн евро. А Облак не будет сопротивляться, учитывая обиду на клуб.

В последние годы мадридцы тратят огромные деньги на трансферы, чаще всего не отбивая их продажами. Из-за этого просто повысить зарплаты всем игрокам до уровня Гризманна возможности нет. Но сохранить Облака явно входит в планы клуба, и сегодня испанская газета Marca выкатила огромный текст о новой стратегии «Атлетико». Отдельные аспекты в нем наверняка усилены или надуманы, потому что Marca в Испании считается лояльной к «Реалу», а через неделю мадридское дерби. И подобные публикации могут быть частью морального давления на болельщиков и футболистов «Атлетико». Потому что опубликованный план выглядит довольно безумно. Согласно ему, летом в Мадриде планируют минимум два громких трансфера на выход. Продавать будут Диего Симеоне и Сауля Ньигеса. С форвардом все в целом понятно: 30 лет, травмы, своеобразный стиль игры. Что с ним, что без него у «Атлетико» проблемы в атаке. А сейчас на Косте хотя бы можно заработать — Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро. Скорее всего, нападающий уедет доигрывать в Китай.

Продажа Сауля очевидно вызовет очередные протесты и разочарования болельщиков, потому что у руководства «рохибланкос» вновь огромные проблемы с работой в инфопространстве.

Во-первых, сам по себе слив этой информации за пять месяцев до возможной реализации бьет по имиджу. Во-вторых, это случилось буквально через несколько дней после оформления перехода в клуб Альваро Мораты. Экс-футболиста «Реала», который кричал о том, что он за «бланкос» и покажет индейцам, кто хозяин в Мадриде.

Продажа Сауля даже на уровне разговоров унизительна для «Атлетико» не с футбольной точки зрения. На полузащитника будет высокий спрос, за него можно выручить отличные деньги. При этом уже сейчас у Симеоне есть футболисты, которыми можно Сауля заменить, не говоря уже о вариантах замены на рынке. Но вот как выглядит ситуация в плане имиджа: «Атлетико» сливает своего воспитанника, чтобы решить проблемы с деньгами. Парня, который два года играл в клубе с гематомой почки и был вынужден после каждого матча или тренировки ставить себе катетер. И сейчас клуб допускает появление слухов о его продаже, так как не хочет повышать ему зарплату, но нуждается в деньгах на другие контракты.

За каждым топ-клубом стоит красивая история, которую все вынуждены соблюдать хотя бы формально. У «Атлетико» все строилось на принципе мушкетеров, где все за одного. Сейчас «все за одного» — это скорее о готовности руководства жертвовать многими ради комфорта единиц.