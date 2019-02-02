«Бавария» проиграла «Байеру», отставание от «Боруссии» увеличилось до 7 очков

Матч, проходивший в Леверкузене, завершился со счётом 3:1. Леон Горецка открыл счёт на 41-й минуте. Но после перерыва хозяева сумели не только сравнять счёт, но и одержать волевую победу. В составе леверкузенцев на 53-й минуте отличился Леон Бэйли, а на 63-й — Кевин Фолланд. Точку в матче в компенсированное время поставил Лукас Аларио.