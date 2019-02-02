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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» проиграла «Байеру», отставание от «Боруссии» увеличилось до 7 очков

В гостевом матче 20-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Байеру».

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Источник: Reuters

Матч, проходивший в Леверкузене, завершился со счётом 3:1. Леон Горецка открыл счёт на 41-й минуте. Но после перерыва хозяева сумели не только сравнять счёт, но и одержать волевую победу. В составе леверкузенцев на 53-й минуте отличился Леон Бэйли, а на 63-й — Кевин Фолланд. Точку в матче в компенсированное время поставил Лукас Аларио.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» осталась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. Дортмундская «Боруссия», сыгравшая вничью с «Айнтрахтом», увеличила отрыв от «Баварии» до 7 очков. «Байер» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

В другом матче 20-го тура Бундеслиги «Герта» на своём поле уступила «Вольфсбургу» с минимальным счётом. Единственный мяч на 65-й минуте забил Ваутер Вегорст. «Вольфсбург» в турнирной таблице поднялся на шестое место, набрав 31 очко. «Герта» (30) — седьмая.

Байер 3:1
Первый тайм: 0:1
Бавария
2.02.2019, 17:30 основной раунд: 20-й тур BayArena
Главные тренеры
Петер Бос Нико Ковач
Голы
53′ Леон Бэйли 9
63′ Кевин Фолланд (К. Беллараби) 31
87′ Лукас Аларио (Ю. Брандт) 13
18 Леон Горецка (Т. Мюллер) 41′
Составы
Лукас Градецки 1
Джонатан Та 4
Свен Бендер 5
75′ Насименту Боргес Венделл 18
Митчелл Вайзер 23
Юлиан Брандт 10
34′ Чарльз Арангис 20
Кевин Фолланд 31
45′ Кай Хаверц 29
Юлиан Баумгартлингер 15
33′ 90′ Карим Беллараби 38
Паулу Энрике Паулинью 7
84′ Леон Бэйли 9
Лукас Аларио 13
26 Свен Ульрайх
4 Никлас Зюле
5 Матс Хуммельс
27 Давид Алаба
32 Джошуа Киммих 36′
18 Леон Горецка
29 Кингсли Коман 52′
9 Роберт Левандовски
13 Рафинья 79′
35 Ренату Санчеш
11 Хамес Родригес 77′
19 Альфонсо Дэйвис
25 Томас Мюллер 74′
22 Серж Гнабри
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 6
7 Угловые 4
13 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
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