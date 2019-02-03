Казахстанский клуб взял на просмотр воспитанника «Бенфики»
Последнее время он выступал в Польше.
Последнее время он выступал в Польше.
Португальский полузащитник Карлитос Оливейра прибыл на просмотр в «Кайсар», сообщает
Последней командой Карлитоса была «Висла» из Плоцка, за которую он забил один гол в восьми матчах высшей лиги Польши. До этого он провел пять сезонов на Кипре, где выступал за «Анартосис», АЕЛ и «Доксу».
25-летний Карлитос воспитывался в академиях «Бенфики» и «Эшторила», а на родине его единственным клубом был «Синтеренсе».