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02:10 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб взял на просмотр воспитанника «Бенфики»

Последнее время он выступал в Польше.

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Португальский полузащитник Карлитос Оливейра прибыл на просмотр в «Кайсар», сообщает пресс-служба клуба.

Последней командой Карлитоса была «Висла» из Плоцка, за которую он забил один гол в восьми матчах высшей лиги Польши. До этого он провел пять сезонов на Кипре, где выступал за «Анартосис», АЕЛ и «Доксу».

25-летний Карлитос воспитывался в академиях «Бенфики» и «Эшторила», а на родине его единственным клубом был «Синтеренсе».

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