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23:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» с Черышевым остановила «Барселону». Несмотря на дубль Месси

Россиянин сыграл хорошо, а его команда прервала победную серию каталонцев.

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Источник: Reuters

Денис Черышев уже забивал «Барселоне». Это случилось в 2015 году в матче чемпионата Испании на «Камп Ноу», когда вингер сборной России выступал за «Вильярреал». Сегодня воспитанник «Реала» был близок к тому, чтобы во второй раз в карьере огорчить принципиального соперника. Уже на 3-й минуте Денис пробил в штангу! Черышев добивал мяч, который голкипер Марк-Андре тер Штеген отразил после удара Дани Парехо, но, возможно, не попал в цель из-за того, что ему чуть-чуть помешал свой же игрок Кевин Гамейро.

Черышев вообще был одной из самых заметных фигур в составе «Валенсии». Много работал и в обороне. Правда, не всегда удачно. Например, после его фола на Карлосе Аленья, игравшем вместо дисквалифицированного Серхио Бускетса, получил шанс забить фирменным ударом со штрафного Лео Месси. «Валенсии» просто повезло, что аргентинец пробил крайне неудачно.

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На 32-й минуте Черышев сделал со своего фланга передачу, после которой был назначен пенальти в ворота «Барселоны». Серхи Роберто, не слишком удачно подменявший на левом краю обороны Жорди Альбу, сфолил на Даниэле Вассе. Парехо здорово пробил с «точки», без шансов для тер Штегена. К тому моменту гости уже вели. «Валенсия» действовала очень грамотно и организованно, совершенно не казалась неуправляемой командой, чей тренер может быть уволен в любой час.

Марселино Гарсия Тораль хорошо подготовил «летучих мышей» к лидеру Примеры. Первый гол «Валенсия» забила в результате образцового контрвыпада. Плотно сжала свои 4−4−2 в обороне, а потом перехватила мяч и улетела в атаку три в пять. Черышев тоже открывался под передачу, однако Родриго предпочёл сделать пас на Гамейро. Интересно, что всё началось с потери Месси, причём Парехо, похоже, сфолил на нём. Где же система VAR?

В конце первого тайма Черышев выдвинулся на острие в пару к Родриго из-за травмы Гамейро. Француз и Пике столкнулись головами, после чего нападающий «летучих мышей» попросил замену. На этой неделе «Валенсии» не везёт с такими историями. Тремя днями ранее два центральных защитника Эсекьель Гарай и Габриэль Паулиста столкнулись головами в компенсированное время кубковой встречи с «Хетафе». Аргентинец заработал сотрясание мозга, бразилец — рассечение. Участие Гарая в матче на «Камп Ноу» находилось под вопросом, тем не менее экс-зенитовца поставили на ноги.

Не сказать чтобы «Барса» выглядела плохо, но «Валенсия» наказывала хозяев за ошибки.

К перерыву счёт по ударам был 9:7 (в створ — 4:4) в пользу каталонцев, а счёт — 1:2. Команда Эрнесто Вальверде сумела отыграться только с пенальти. Правый защитник Нелсон Семеду, замучивший своими подключениями Черышева, вынудил сфолить игрока левого фланга обороны «летучих мышей» Антонио Латорре. Пенальти реализовал Месси: это 20-й мяч в чемпионате лучшего бомбардира Примеры.

По истечении часа игры Месси забил и 21-й, оформив дубль. Этого гола могло не быть, если бы в предыдущей атаке Родриго реализовал «стопроцентный» момент. Какой же пас выдал Черышев в контратаке партнёру на пустые ворота! Очень обидный промах, от которого «Валенсии» стало ещё больнее минуту спустя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но и ничья, абсолютно заслуженная «Валенсией» по игре, — замечательный результат для любой команды, приезжающей на «Камп Ноу». «Летучие мыши» прервали восьмиматчевую победную серию каталонцев. «Атлетико» в случае победы завтра над «Бетисом» сократит отставание от лидера Примеры до трёх очков.

Анатолий Романов

Барселона 2:2
Первый тайм: 1:2
Валенсия
2.02.2019, 20:30 основной раунд: 22-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Марселино Гарсия Тораль
Голы
39′ Лионель Месси 10
64′ Лионель Месси (А. Видаль) 10
9 Кевин Гамейро (М. Родриго) 24′
10 Даниэль Парехо 32′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
31′ Сержи Роберто 20
Жерар Пике 3
Томас Фермален 24
Артуро Видаль 22
45+2′ Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
45′ Нелсон Семеду 2
90+1′ Жорди Альба 18
66′ Карлес Аленья 21
Артур 8
84′ Филиппе Коутинью 7
Филипе Силва Малком 14
13 Норберту Мурара Нету
21 Кристиано Пиччини
15 Тони Лато
5 Габриэл Паулиста
24 Эсекиэль Гарай
18 Даниэль Васс
11 Денис Черышев
10 Даниэль Парехо
17 Франсис Кокелен 72′
8 Карлос Солер
9 Кевин Гамейро 40′
20 Ферран Торрес
19 Морено Родриго 79′
22 Санти Мина
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 7
9 Угловые 1
8 Фолы 5
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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