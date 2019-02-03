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00:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Кот прервал матч Английской премьер-лиги и сорвал овации болельщиков

Матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» прервали из-за выбежавшего на поле кота.

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Источник: Reuters

Стюарды не пытались поймать кота, а футболисты и судьи в центральном круге дожидались, пока он покинет газон. Спустя какое-то время животное скрылось в подтрибунном помещении под овации болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кот провел больше времени на половине поля “Вулверхэмптона”, чем игроки “Эвертона”», — прокомментировал запись пользователь John M.

«Он движется быстрее футболистов “Эвертона”», — согласился Nick Rockall.

Встреча завершилась поражением «Эвертона» со счетом 1:3. После 25 туров команда с 33 очками занимает девятое место в таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 38 очками идет седьмым.

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Эвертон 1:3
Первый тайм: 1:2
Вулверхэмптон Уондерерс
2.02.2019, 18:00 основной раунд: 25-й тур Goodison Park
Главные тренеры
Силва Марку Эшпириту Санту Нуну
Голы
27′ Андре Гомеш (Т. Дженк) 8
8 Рубен Невеш 7′
9 Рауль Хименес (Жоау Моутинью) 45′
32 Леандер Дендонкер 66′
Составы
Джордан Пикфорд 1
44′ Майкл Кин 4
16′ Курт Зума 5
Андре Гомеш 8
Гильфи Сигурдссон 10
76′ Том Дэйвис 26
Тосун Дженк 14
Ришарлисон 30
37′ Лейтон Бэйнс 3
Джонджо Кенни 43
73′ Шеймус Коулман 23
Доминик Калверт-Льюин 29
60′ Тео Уолкотт 11
Адемола Лукман 31
11 Руй Патрисиу
2 Мэтт Доэрти
5 Райан Беннетт
15 Вилли Боли
16 Конор Коади 56′
19 Хонни Кастро
28 Жоау Моутинью
32 Леандер Дендонкер
8 Рубен Невеш 49′
27 Ромен Саисс
9 Рауль Хименес 89′
37 Адама I Траоре
18 Диогу Жота 77′
10 Элдер Кошта
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
3 Угловые 1
12 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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