Головин забил во второй игре подряд! А «Монако», представьте себе, победил

Источник: AFP 2019

Александр Головин расцветает с возвращением на пост главного тренера «Монако» Леонарду Жардима. Возможно, это просто совпадение, но полузащитник сборной России забил во втором матче подряд. До этого у экс-«армейца» были лишь две голевые передачи в 18 матчах за монегасков в разных турнирах.

После вылета в среду из Кубка лиги у «Монако» осталась только одна цель — борьба за выживание в Лиге 1. Следующий евросезон пройдёт без монегасков. Во встрече с «Тулузой» в состав вернулся Радамель Фалькао, которому из глубины помогал Головин, а с флангов — Маркуш Лопеш и Желсон Мартинш. Отсутствовал в заявке хозяев удалённый в Генгаме Вильям Ванкёр. Бывший полузащитник московского «Динамо», как и другой любитель красных карточек защитник Налдо, отбывал дисквалификацию. Учитывая сценарий последних матчей команды Головина, можно смело утверждать: важнейшей задачей «Монако» было завершить игру 11 на 11.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jz2PWL8Zn0I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Головин вывел «Монако» вперёд уже на 15-й минуте. Этот гол оказался похож на тот, что российский полузащитник забил в Генгаме. Александр снова ворвался в штрафную соперника справа и получил своевременную передачу от Мартинша, но на сей раз пробил низом, а не в ближний верхний угол. Похоже, Головин с португальцем быстро нашли общий язык. Арендованный у «Атлетико» Желсон — лучшее зимнее приобретение монегасков. Впрочем, начавшие матч на скамейке свежие новички Адриен Силва, Винисиус Мораес и Жорж-Кевин Н’Куду наверняка готовы доказать своей игрой, что это не так.

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Хозяева действительно играли лучше, пусть и без блеска, однако соперники продолжают наказывать «Монако» за ошибки в обороне. «Тулуза» забила после подачи углового и единственного удара в створ ворот монегасков за весь первый тайм. Так что во втором тайме команда Жардима продолжила атаковать: спешила, теряла мяч, отбирала и снова теряла. Пока, наконец, обладающий прекрасным скоростным дриблингом Мартинш не совершил сольный проход в штрафную «Тулузы». У Фалькао не вышел удар из убойной позиции, но набежавший Сеск Фабрегас всё-таки отправил мяч в сетку. Новичок из «Челси» тоже начинает оправдывать ожидания, осознав, что Жардим ему доверяет не меньше старого друга Тьерри Анри.

Головин сыграл 76 минут, после чего под аплодисменты трибун был заменён на Н’Куду. Александр нанёс четыре удара (один в створ), сделал три голевые передачи и заработал от Whoscored.com самую высокую оценку в составе «Монако» — 8,58 балла. «Монако» одержал четвёртую победу в чемпионате, прервав серию неудач, хотя «Тулуза» попала во втором тайме в штангу, а после ухода с поля Головина создала несколько опасных моментов. Сравняй гости счёт, Жардим пожалел бы о замене полузащитника сборной России.