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01:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Парма» спаслась от поражения в матче чемпионата Италии с «Ювентусом»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Пармы» на последних минутах ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».

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Источник: AFP 2019

Субботняя игра в Турине завершилась со счетом 3:3. В составе «Ювентуса» дубль сделал Криштиану Роналду (36-я и 66-я минуты), еще один гол забил Даниеле Ругани (62). У «Пармы» отличились Жервиньо (74, 93) и Антонио Барилла (64).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Парма» имеет в своем активе 29 баллов и занимает 12-е место.

Ювентус 3:3
Первый тайм: 1:0
Парма
2.02.2019, 22:30 основной раунд: 22-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Роберто Д`Аверса
Голы
36′ Криштиану Роналду (Б. Матюиди) 7
62′ Даниэле Ругани (Криштиану Роналду) 24
66′ Криштиану Роналду (М. Манджукич) 7
17 Антонино Барилла (Ю. Куцка) 64′
27 Жерве Яо Куасси Жервинью (Ю. Куцка) 74′
27 Жерве Яо Куасси Жервинью 90+3′
Составы
Маттиа Перин 22
Мартин Касерес 4
Жоау Канселу 20
Даниэле Ругани 24
Миралем Пьянич 5
Блез Матюиди 14
Леонардо Спинаццола 37
Криштиану Роналду 7
Марио Манджукич 17
79′ Сами Хедира 6
Родриго Бентанкур 30
45′ Дуглас Коста 11
86′ Федерико Бернардески 33
90+1′ Эмре Джан 23
55 Луиджи Сепе
2 Симоне Якопони
22 Бруну Алвеш
28 Риккардо Гальоло
95 Алессандро Бастони
17 Антонино Барилла 26′
27 Жерве Яо Куасси Жервинью
45 Роберто Инглезе
21 Маттео Скоццарелла 76′ 28′
5 Лео Штулац
87 Юрай Куцка 86′
93 Маттиа Спрокати
77 Джонатан Бьябьяни 57′
26 Лука Силигарди
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
28 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
12 Угловые 4
7 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
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