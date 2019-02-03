«Парма» спаслась от поражения в матче чемпионата Италии с «Ювентусом»

Субботняя игра в Турине завершилась со счетом 3:3. В составе «Ювентуса» дубль сделал Криштиану Роналду (36-я и 66-я минуты), еще один гол забил Даниеле Ругани (62). У «Пармы» отличились Жервиньо (74, 93) и Антонио Барилла (64).