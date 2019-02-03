«Парма» спаслась от поражения в матче чемпионата Италии с «Ювентусом»
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Пармы» на последних минутах ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Пармы» на последних минутах ушли от поражения в матче 22-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».
Субботняя игра в Турине завершилась со счетом 3:3. В составе «Ювентуса» дубль сделал Криштиану Роналду (36-я и 66-я минуты), еще один гол забил Даниеле Ругани (62). У «Пармы» отличились Жервиньо (74, 93) и Антонио Барилла (64).
«Ювентус» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Парма» имеет в своем активе 29 баллов и занимает 12-е место.
|Массимилиано Аллегри
|Роберто Д`Аверса
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|28
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли (Италия)