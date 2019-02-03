Текущие события
Футбол. Сборные
2.02
США2
Коста-Рика0
Футбол. Зарубежный
2.02
Реймс2
Марсель1
Футбол. Зарубежный
2.02
Сельта1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.02
Ювентус3
Парма3
Футбол. Зарубежный
2.02
Анже1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
2.02
Монако2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
2.02
Ренн1
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2.02
Кардифф Сити2
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
2.02
Шальке-040
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
2.02
Барселона2
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
2.02
Наполи3
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
2.02
Реал Сосьедад2
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
2.02
Брайтон & Хоув0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
2.02
Бернли1
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
2.02
Челси5
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
2.02
Кристал Пэлас2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
2.02
Эвертон1
Вулверхэмптон Уондерерс3
Футбол. Зарубежный
2.02
Хоффенхайм1
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
2.02
Байер3
Бавария1
Футбол. Зарубежный
2.02
Айнтрахт Ф1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
2.02
Герта0
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
2.02
Нюрнберг1
Вердер1
Футбол. Зарубежный
2.02
Эмполи2
Кьево2
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
2.02
Тоттенхэм Хотспур1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ
Торино
Футбол. Зарубежный
2.02
Леванте0
Хетафе0
Все события
Фоторепортажи
15Гол Промеса, Кубок Англии и другие события выходных
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
02:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» потерпела поражение в матче с «Сельтой» в Примере

В матче 22-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Севилью».

Наверх
Источник: AFP 2019

Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил турецкий полузащитник «Сельты» Окай Йокушлу на 73-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сельта» прервала серию поражений в чемпионате Испании из пяти матчей. Для «Севильи» этот проигрыш стал третьим в последних четырёх встречах.

«Севилья», набрав 36 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (24) — 14-е.

В 23-м туре испанского первенства команда из Виго на выезде 9 февраля встретится с «Хетафе», а подопечные Пабло Мачина на следующий день дома сыграют с «Эйбаром».

Сельта 1:0
Первый тайм: 0:0
Севилья
2.02.2019, 22:45 основной раунд: 22-й тур Balaidos
Главные тренеры
Мигел Кардозу Пабло Мачин
Голы
73′ Окай Йокушлу 5
Составы
Вейга Рубен Бланко 13
Уго Мальо 2
Нестор Араухо 4
Давид Хункa 17
Густаво Даниэль Кабраль 22
80′ Фран Бельтран 8
90′ Брайс Мендес 23
Макси Гомес 9
49′ 86′ Окай Йокушлу 5
88′ Давид Костас 3
80′ Софьян Буфаль 19
Пионе Систо 11
68′ Руис Хосабед Санчес 21
Станислав Лоботка 14
1 Томаш Вацлик
3 Серхи Гомес 63′
4 Симон Кьер
25 Габриэль Меркадо
10 Эвер Банега 89′
9 Виссам Бен Йеддер 88′
12 Андре Силва
21 Квинси Промес
23 Гильерме Арана 35′
7 Роке Меса
22 Франко Васкес 69′
5 Ибраим Амаду
17 Пабло Сарабия 76′ 29′
18 Серхио Эскудеро
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 2
4 Угловые 9
13 Фолы 12
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российская фигуристка удивила зрителей откровенным костюмом!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
Суперкамбэк в финале! Россия — чемпион мира
Сборная России вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса
«Реал» нацелился на Неймара
ЦСКА выиграл дивизион, лишив «Северсталь» шансов на плей-офф
Что смотреть в воскресенье: Гвардьола против Эмери
«Зенит» переиграл «Эльче» в контрольном матче на сборе в Испании
Нурмагомедов допустил примирение с Макгрегором
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь