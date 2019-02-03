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01:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что смотреть в воскресенье: Гвардьола против Эмери и возможный дебют Паредеса

Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в воскресенье, 3 февраля.

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Источник: AFP 2019

Что смотреть
3 февраля, воскресенье
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед». 17.05. Стадион «Кинг Пауэр».
«Манчестер Сити» — «Арсенал». 19.30. Стадион «Этихад».
«Спортинг» — «Бенфика». 20.30. Стадион «Жозе Алваладе».
«Рома» — «Милан». 22.30. Стадион «Олимпико».
«Реал» — «Алавес». 22.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Лион» — «ПСЖ». 23.00. Стадион «Групама».

Беззащитный «Арсенал» и сенсационный «Лестер»

Англия 2018/2019Тур 25, 3.02.2019, 19:30

Манчестер Сити-:Арсенал-

В английской премьер-лиге два интересных матча. Главная игра дня и всего тура состоится в Манчестере, где «Сити» примет «Арсенал». Чемпион, казалось, пребывает в оптимальных кондициях, и его атака неудержима, однако поражение в Ньюкасле в середине недели (1:2) поставило под сомнение перспективы Хосепа Гвардьолы сохранить для «горожан» главный английский титул. Хотя, и Унаи Эмери теперь не позавидуешь, потому что противостоять «канонирам» будет настроенный рвать и метать соперник, а у лондонцев есть проблемы в обороне. Перенесший операцию Бельерин выбыл до конца сезона. Потом повреждения получили опытные Папастатопулос и Косьельни. Грек продолжает лечение, зато француз сохраняет шансы вернуться на поле. По нему, а также новичку Денису Суаресу решение примут ближе к игре на «Этихаде».

Интересной обещает стать и дуэль «Лестера» с «Манчестер Юнайтед». «Лисы» в последнее время чаще расстраивали своих болельщиков, но все знают, как они умеют играть с большими клубами. Достаточно вспомнить рождественский отрезок в исполнении подопечных Клода Пюэля, когда с интервалом в несколько дней в нокаут были отправлены «Челси» (1:0) и «Манчестер Сити» (2:1). В среду же «Лестер» и вовсе добыл сенсационную ничью на «Энфилде» с «Ливерпулем» (1:1). После такого никакие «красные дьяволы» не страшны. Тем более, когда «МЮ» впервые потерял очки под началом Уле Гуннара Сульшера и с трудом спас домашнюю игру со скромным «Бернли» (2:2).

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«ПСЖ» без Неймара

Франция 2018/2019Тур 23, 3.02.2019, 23:00

Лион-:ПСЖ-

Даже меньшее в сравнении с большинством соперников количество сыгранных матчей не сказывается на положении «ПСЖ» во французском чемпионате. Команда Томаса Тухеля не просто ушла в отрыв, но и не потерпела в лиге 1 ни одного поражения. На внутренней арене чемпиона сумел неприятно удивить только аутсайдер «Генгам», неожиданно выбивший фаворита из Кубка лиги. Впрочем, спустя несколько дней обидчик уже в чемпионате был уничтожен с неприличным для футбола счетом 9:0.

Говорит это о том, что в Париже делают выводы из неудач и ничего не прощают. Соответственно, к игре с занимающим третье место «Лионом» «ПСЖ» должен подойти во всеоружии. Забыв об октябрьском избиении «лилий» на «Парк-де-Пренс» (5:0), и держа в уме прошлогоднюю игру в Лионе. Та встреча стала одним из украшений предыдущего сезона, запомнившись удивительно красивым победным голом Депая в компенсированное время (2:1). Способны ли подопечные Брюно Женезьо еще на один подвиг? В теории — да, потому что «ПСЖ» сейчас играет без Неймара, а сам «Лион» выдал серию из трех гостевых побед. Осталось дождаться воскресной игры, в которой за парижан может дебютировать бывший зенитовец Паредес. Тухель, вынужденно использовавший в центре поля номинальных защитников Дани Алвеса и Маркиньюса, с учетом нынешних кондиций аргентинца планирует выпустить его на замену.

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Спор за Лигу чемпионов в Риме и Лиссабоне

Италия 2018/2019Тур 22, 3.02.2019, 22:30

Рома-:Милан-

Второй тур подряд римский стадион «Олимпико» примет главный матч тура в серии А. В прошлое воскресенье «Ювентус» одержал здесь драматичную победу над «Лацио» (2:1), а теперь поклонников итальянского футбола ждет важнейшее с турнирной точки зрения противостояния «Ромы» и «Милана». У этих команд много общего. Обе периодически попадают под огонь критики, судьба их тренеров висит на волоске, но у последней черты случается волшебное преображение. С римлянами, правда, все опять сложно, и дамоклов меч вот-вот обрушится на голову Эузебио Ди Франческо. В сменщики ему уже прочат Кристиана Паннуччи.

Дженнаро Гаттузо, напротив, укрепил свои позиции после того, как его подопечные с интервалом в несколько дней провели два классных матча с «Наполи». В чемпионате добились нулевой ничей, а в кубке выиграли 2:0 за счет дубля польского новичка Пентека. У «Милана» теперь отличное настроение, тогда как «Рома» после удачного отрезка повергла своих поклонников в шок. С интервалом в несколько дней римляне растеряли преимущество в три мяча против «Аталанты» (3:3), после чего «волков» в кубковом четвертьфинале унизила «Фиорентина» (1:7). Не совладавший с нервами Джеко даже плюнул в арбитра, и неясно, как римляне будут выглядеть в воскресенье. Вроде бы у них не то состояние, чтобы выбить имеющий преимущество в одно очко «Милана» из лигочемпионской четверки, однако Гаттузо старается уберечь команду от эйфории и подчеркивает: легких матчей с «Ромой» не бывает.

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Кроме римского матча стоит обратить внимание на Португалию и конкретно на лиссабонское дерби. Пожалуй, сейчас его можно назвать первой частью увлекательного сериала. В воскресенье «Спортинг», выигравший Кубок лиги, на «Жозе Алваладе» поведет ожесточенный спор за лигочемпионские позиции с «Бенфикой», а уже в среду на «Да Луж» непримиримых соперников ждет первый кубковый полуфинал. После состоявшегося в середине недели вынесенного тура положение «львов» осложнилось. Из-за ничьей в Сетубале они отстают от идущей второй «Бенфики» уже на пять очков. Чтобы сохранить интригу, бело-зеленым нужно выигрывать, вспомнив, что в португальских класико бывают не только ничьи, как в четырех последних противостояниях с «орлами».

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Андрей Кузичев

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