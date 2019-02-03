«Тобол» подписал лучшего бомбардира клуба из России

Сенин Себаи перешел в «Тамбов» летом прошлого года, сходу став одним из основных игроков. За первый отрезок текущего сезона нападающий забил восемь голов, став лучшим бомбардиром команды. В июле был признан болельщиками лучшим игроком «Тамбова» в календарном месяце. Дважды номинировался на аналогичное звание уже Футбольной национальной лигой. В августе в кубковой игре с «Калугой» реализовал решающий послематчевый пенальти. Руководство, тренерский и административный штаб, персонал клуба от всей души говорит Сенину спасибо за отличную игру и время, проведенное в «Тамбове». Мы желаем игроку дальнейших успехов в карьере, побед в составе новой команды и надеемся, что наши пути еще не раз сойдутся на футбольной карте", — говорится в сообщении.