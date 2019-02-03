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08:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» подписал лучшего бомбардира клуба из России

25-летний ивуарийский нападающий Сенин Себаи продолжит карьеру в костанайском «Тоболе», сообщается на официальном сайте ФК «Тамбов».

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«Нападающий Сенин Себаи продолжит карьеру в костанайском «Тоболе». Между клубами уже достигнуты все необходимые договоренности. Таким образом, ивуариец нашу команду покидает и в скором времени будет отзаявлен.

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Сенин Себаи перешел в «Тамбов» летом прошлого года, сходу став одним из основных игроков. За первый отрезок текущего сезона нападающий забил восемь голов, став лучшим бомбардиром команды. В июле был признан болельщиками лучшим игроком «Тамбова» в календарном месяце. Дважды номинировался на аналогичное звание уже Футбольной национальной лигой. В августе в кубковой игре с «Калугой» реализовал решающий послематчевый пенальти. Руководство, тренерский и административный штаб, персонал клуба от всей души говорит Сенину спасибо за отличную игру и время, проведенное в «Тамбове». Мы желаем игроку дальнейших успехов в карьере, побед в составе новой команды и надеемся, что наши пути еще не раз сойдутся на футбольной карте", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за «Тамбов» ивуарийский форвард провел 22 матча, в которых забил восемь голов, получил шесть желтых и одну красную карточку.

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