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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Трансфер на взаимовыгодных для нас условиях». В клубе из России рассказали о переходе лучшего бомбардира в «Тобол»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал переход ивуарийского нападающего Сенина Себаи в костанайский «Тобол».

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«В контракте Сенина был пункт, согласно которому мы могли бы его отпустить, в случае предложения от клуба, принимающего участие в Еврокубках. Казахстанский «Тобол», как раз — участник Лиги Европы. Кустанайский клуб проявил серьезную заинтересованность в нападающем, чинить препятствий в переходе мы не стали.

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Более того, трансфер оформлен на взаимовыгодных для нас условиях, кроме того «Тобол» компенсирует все затраты клуба за тот период, что Себаи играл в «Тамбове». Сенин, хоть и пробыл в нашей команде не так много времени, оставил яркий след своей игрой, голами и рвением к победам. Надеюсь, он полюбился и нашим родным болельщикам. Однако сейчас ивуариец идет на повышение, а учитывая, его стремление всесторонне помогать своей большой семьей, для него переход в Костанай — шаг вперед во многих смыслах, в том числе и финансовом. Будем за ним следить, желаем ему удачи, и как можно больше голов за новый клуб. Частичка его сердца навсегда останется в нашем клубе. Спасибо, Себа!", — приводит слова Худякова официальный сайт ФК «Тамбов».

Напомним, ранее стало известно, что 25-летний ивуарийский нападающий Сенин Себаи продолжит карьеру в костанайском «Тоболе». Он перешел в казахстанский клуб из «Тамбова», выступающего в ФНЛ. За «Тамбов» ивуарийский форвард провел 22 матча, в которых забил восемь голов, получил шесть желтых и одну красную карточку.

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