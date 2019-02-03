«Трансфер на взаимовыгодных для нас условиях». В клубе из России рассказали о переходе лучшего бомбардира в «Тобол»

Более того, трансфер оформлен на взаимовыгодных для нас условиях, кроме того «Тобол» компенсирует все затраты клуба за тот период, что Себаи играл в «Тамбове». Сенин, хоть и пробыл в нашей команде не так много времени, оставил яркий след своей игрой, голами и рвением к победам. Надеюсь, он полюбился и нашим родным болельщикам. Однако сейчас ивуариец идет на повышение, а учитывая, его стремление всесторонне помогать своей большой семьей, для него переход в Костанай — шаг вперед во многих смыслах, в том числе и финансовом. Будем за ним следить, желаем ему удачи, и как можно больше голов за новый клуб. Частичка его сердца навсегда останется в нашем клубе. Спасибо, Себа!", — приводит слова Худякова официальный сайт ФК «Тамбов».